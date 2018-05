Garrido reconoce la entrega de Cifuentes al servicio público

Madrid, 17 may (EFE).- El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha expresado hoy su reconocimiento a la expresidenta regional, Cristina Cifuentes, por su entrega al servicio público.

En su intervención en la sesión del debate de investidura en la Asamblea de Madrid y después de una hora y veinte minutos, Garrido ha mencionado expresamente a Cifuentes en dos ocasiones, entre los aplausos de la bancada popular, y ha querido recordarla "con el respeto que merece, como persona y como presidenta de esta Comunidad".

Garrido se convirtió en presidente en funciones el pasado 25 de abril tras la dimisión de Cifuentes después de semanas de polémicas por las irregularidades del máster de la expresidenta en la Universidad Rey Juan Carlos y la publicación de una información en la que se le atribuía un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

Es preciso reconocer que Cristina Cifuentes, que ha formado parte de esta Cámara durante muchos años, ha sido "una profesional entregada al servicio público, que en estos años ha gobernado la Comunidad de Madrid con dedicación y con acierto, en circunstancias muy difíciles", ha señalado el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Garrido se ha mostrado seguro de que tendrá el mismo apoyo que Cifuentes recibió por parte del Consejo de Gobierno porque "el compromiso de quienes lo integran va más allá de los nombres propios, puesto que es un compromiso con todos los madrileños y un compromiso con una serie de principios y valores".

Entre estos principios, ha resaltado el compromiso del partido con España, "una gran nación en la que creemos y a la que queremos, la nación que es nuestra gran familia, en la que nadie puede desentenderse de los demás, en la que todos somos solidarios con la suerte y el destino de nuestros compatriotas".

"Quienes aspiramos ahora a gobernar sabemos que formamos parte de una tradición y una escuela política, la del centro reformista español, que concibe la política ante todo como una labor de equipo y de perseverancia en el tiempo", ha resaltado.

Ha reivindicado las señas de identidad política del centro reformista, cuyas "raíces liberales surgen de la tolerancia, del diálogo y de la sintonía con la sociedad, en toda su pluralidad".

Después de citar al expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, ha subrayado que se propone gobernar desde el centro considerado como "síntesis y no desierto, aproximación y no equidistancia, dinámica y no indefinición".