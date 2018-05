Garrido sostiene que se dedicará a gobernar pese a que otros se centren "en los sondeos o en anticipar estrategias"

17/05/2018 - 13:49

Da las gracias a Aguado (Cs) por su apoyo para gobernar: "La gratitud debe ser una actitud presente en la conducta de las personas"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones y candidato del PP a la misma, Ángel Garrido, ha sostenido que se dedicará a gobernar pese a que otras formaciones políticas se centren en "preparar las próximas elecciones, en seguir los sondeos o en anticipar estrategias".

Así, durante su discurso en el Pleno de investidura que se celebra este jueves en la Asamblea de Madrid, Garrido ha incidido en que esta no es una Legislatura "ya agotada" puesto que, para él, "no hay agotamiento, sino progresión y esfuerzo sostenido, en el hecho de terminar la tarea emprendida".

Y es que él siempre ha creído que cuando un político se va "su obligación es dejar menos problemas de los que encontró, y una sociedad más cohesionada". Por ello, ha sostenido que el tiempo que resta, "lejos de ser un simple epílogo de la Legislatura o un prólogo a las próximas elecciones", va a resultar "crucial" para los madrileños, por muy diversas razones.

Entre ellas ha resaltado que será el momento de que entre todas las comunidades autónomas se aborde el próximo Sistema de Financiación Autonómica. "Un Sistema que debe poner fin a los actuales mecanismos, confusos e injustos, que no satisfacen a nadie, que fueron decididos e impuestos sin consenso ninguno, y que resultan profundamente lesivos para los intereses de Madrid", ha dicho.

En esta línea también ha incidido en que será un año "determinante en lo que se refiere a la economía". Para Garrido, esto representa una enorme responsabilidad que precisa de las decisiones de gobierno adecuadas. En este sentido, ha puesto el foco en que desde el Ejecutivo regional van a aplicar principios políticos "sin complejos" como la bajada de impuestos.

IMPLICARSE "A FONDO"

Garrido ha trasladado su intención de implicarse "a fondo en la gestión, orientada al cumplimiento de todas estas metas", así como se encargará de proporcionar un impulso político a todas esas iniciativas con las que aspiran "a seguir mejorando la vida de los madrileños".

"Porque en lo que no creo es en los tecnócratas. Es la política la que transforma la sociedad. Es la política, animada por las ideologías democráticas, la que pone corazón en las cosas. La que proporciona empuje, inconformismo y afán de superación. Porque la política consiste ante todo en la identificación de un sentimiento", ha defendido.

Además, Garrido se ha propuesto convocar a todos los sectores de la sociedad madrileña, empezando por los grupos políticos presentes en esta Asamblea, para pedirles consejo y para ofrecerles mi mano tendida.

En este punto, ha querido agradecer al portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos el apoyo a mi investidura. "Aguado, siempre he creído que la gratitud debe ser una actitud presente en la conducta de las personas, y yo no estaría a la altura de esa convicción si no le dedicara esta mención", ha trasladado.