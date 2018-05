Cs apoyará a Garrido para acabar con los "escándalos" en la Comunidad

Madrid, 17 may (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha expresado hoy el apoyo de su grupo al candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Ángel Garrido, por considerar que puede contribuir a que esta Legislatura esté ajena a "nuevos escándalos".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas, tras la intervención de Garrido en el debate de investidura en el Parlamento regional.

Aguado ha opinado que Garrido ha pronunciado "un discurso institucional", en el que ha puesto en valor lo que se ha conseguido ya durante esta legislatura "con el apoyo de Ciudadanos" y ha puesto de manifiesto que "quedan temas pendientes".

Muchos de los compromisos están recogidos en los presupuestos regionales para 2018, aprobados por el PP y Ciudadanos, ha recordado el portavoz de la formación naranja, quien ha instado a Garrido a "pasar de las palabras a los hechos" y lograr que "los anuncios de hoy se conviertan en una realidad mañana".

Ha comprometido el respaldo de su grupo para poner en marcha el cheque formación para las personas desempleadas o la bajada de impuestos que el PP negoció con Ciudadanos.

Aguado ha expresado el voto a favor de Ciudadanos a Garrido "por un sentido de responsabilidad con la Comunidad de Madrid" y "de coherencia" con el compromiso que adquirió en 2015 de permitir los gobiernos a aquellos partidos que habían sido las listas más votadas en las elecciones, teniendo en cuenta que dentro de un año será la cita donde se va a definir cuál va a ser el proyecto político de la Comunidad de Madrid para los siguientes cuatro años.

"Ahora, lo que tenemos que hacer es agotar esta Legislatura", ha aseverado el portavoz de Ciudadanos antes de indicar que Garrido puede contribuir a que esta Legislatura esté ajena a "nuevos escándalos".

Desde la oposición, Ciudadanos estará vigilante "controlando que este Gobierno simplemente se limite a gobernar la Comunidad de Madrid de la forma más solvente posible", ha resaltado.

"No hace falta que pongan en marcha grandes proyectos políticos; lo que sí que tienen que hacer es garantizar que no va a haber más escándalos, que no va a haber más máster, que no va a haber más Púnicas, que no va a haber más Gürtel y que vamos a llegar a las elecciones de 2019 de la forma más limpia, más transparente y más higiénica posible", ha recalcado.

Al ser preguntado por las supuestas irregularidades en la carrera del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, Aguado ha mostrado su confianza en que "esto no termine afectando a la política autonómica".

Ha insistido en que la misión de Ángel Garrido "no es poner en marcha grandes proyectos políticos, sino garantizar que la Presidencia de la Comunidad de Madrid está ocupada de forma interina por una persona limpia de corrupción".

Ahora, ha agregado, el reto tiene que ser ganarle al PP en mayo de 2019 y demostrar que Ciudadanos puede gobernar y gestionar mejor que el PP.

"No hace falta ponerse de acuerdo en los despachos para echarles cuando no procede, sino ganarles cuando toca que es en 2019", ha apuntado.