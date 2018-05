Garrido asegura que cuenta con el apoyo de Casado "desde el principio"

Madrid, 17 may (EFE).- El candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado hoy que cuenta con el "apoyo" del vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, "desde el principio" y ha dicho que las personas que no han podido acudir al pleno para su investidura "es porque tenían alguna razón".

Casado no ha asistido hoy a la primera jornada del pleno de investidura de Garrido en la Asamblea de Madrid como presidente regional en sustitución de Cristina Cifuentes pese a que estaba invitado.

Tampoco ha venido ninguno de los anteriores expresidentes madrileños, ni siquiera sus predecesores más directos, del PP: Cristina Cifuentes (citada como investigada en el caso del máster de la Universidad Rey Juan Carlos), Ignacio González (investigado en el caso Lezo) y Esperanza Aguirre.

"Hay personas que pueden venir y otras que no pueden venir. Las que no pueden lógicamente es porque tenían alguna razón, por lo tanto no echo en falta a nadie", ha comentado Garrido.

Preguntado sobre si ha recibido algún mensaje de apoyo de Casado, ha respondido que cuenta con el "apoyo" del dirigente del PP "siempre, desde el principio".

Según publicó ayer El Mundo, Casado aprobó doce asignaturas en el Centro Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense, de las 25 de Derecho en cuatro meses, justo después de ser elegido diputado en la Asamblea de Madrid, una noticia que el dirigente popular ha tachado de falsa.

Además, la jueza que instruye el caso del máster de Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos ha abierto una investigación específica para aclarar cómo obtuvo el mismo máster Casado, quien se matriculó en un curso distinto a la expresidenta madrileña.