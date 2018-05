Robles (PSOE) inicia conversaciones con Catalá para actualizar el delito de rebelión y regular las tomas de posesión

17/05/2018 - 14:40

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha entablado este jueves conversaciones con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con el objetivo de ir avanzando hacia una modificación del Código Penal que permita actualizar el delito de rebelión y para regular mejor las tomas de posesión, de modo que sea imprescindible que cualquier cargo público acate expresamente la Constitución en ese acto.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha adelantado Robles en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en la que ha puesto en valor que el PSOE es un partido con aspiraciones de gobernar, lo que le obliga a mantener un contacto permanente con el Ejecutivo en cuestiones de Estado.

La portavoz ha contrapuesto esta actitud de los socialistas con la de Ciudadanos, centrados a su juicio en buscar cualquier "recoveco en clave partidista" para "sembrar divisiones" en cuestiones de Estado que precisan de unidad entre los partidos.

LLAMADA DE LA PORTAVOZ AL MINISTRO

Horas después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, haya propuesto actualizar el delito de rebelión, para que deje de vincularse con un alzamiento violento, y haya defendido también la modificación de las normas actuales o la redacción de una nueva para exigir a cualquier cargo público que acate expresamente la Constitución en su toma de posesión, la portavoz parlamentaria del PSOE ha llamado al ministro Catalá para saber si el Gobierno tiene intención de llevar la iniciativa en estas dos cuestiones.

Sánchez ha dejado claro que el PSOE está dispuesto a apoyar al Gobierno si presenta tales iniciativas, pero también que los socialistas llevarán esas propuestas al Congreso de los Diputados en caso de que el Gobierno no tome la delantera. Sea como sea, ha matizado la portavoz, la intención de los socialistas es que estos cambios se hagan con el máximo consenso.

Robles ha subrayado que estas reformas normativas que busca el PSOE no tienen ningún carácter regresivo, sino todo lo contrario. Se trata de defender la Constitución, que equivale a garantizar los "derechos y libertades" de todos los ciudadanos, lo que representa una "prioridad" para el PSOE.

Preguntada si el PSOE apoyaría que se anulase la toma de posesión de Torra por no haber prometido lealtad a la Constitución, Robles ha señalado que no podía pronunciarse sobre una decisión jurídica que compete poner en marcha a la Abogacía del Estado y que aún no se ha planteado, sino que tan sólo ha habido un anuncio político en este sentido por parte del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que al PSOE le parece inaceptable que pueda haber tomas de posesión de cargos públicos en los que no se manifieste ese compromiso de ejercer el cargo con lealtad a la Constitución.