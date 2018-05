El PP dice que Justicia ya analiza la toma de posesión de Torra pero admite que es "complicado"

17/05/2018 - 15:13

Maillo se muestra partidario de "acordar entre todos" cómo se debe hacer una toma de posesión y poder "legislarlo mejor"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que el Ministerio de Justicia ya está analizando la toma de posesión de Quim Torra por si se puede actuar, ya que "es evidente" que "no ha jurado la Constitución". Sin embargo, ha admitido que se trata de un asunto "delicado" y "complicado" porque ya hay "varias sentencias".

Torra ha tomado posesión como presidente de la Generalitat con una fórmula que promete ejercer "con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament", emulando la frase de su antecesor, Carles Puigdemont, sin aludir a la Constitución, al Estatut y al Rey.

LA TOMA DE POSESIÓN, "UN ESPERPENTO"

Tras señalar que la toma de posesión "ha sido todo un esperpento", Maillo ha explicado que, "aparte de los formalismos concretos que aparecen en la ley", cuándo una presidente toma posesión "elige el formato".

En una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press, el dirigente del PP ha recordado que hay "varias sentencias" que han dejado "muy abiertas" las opciones sobre cómo se debe jurar o prometer la Constitución. "¿Qué trascendencia tiene? No lo sé, creo que es para estudiarlo, es para verlo", ha indicado.

En este punto, ha confirmado que ya lo está estudiando el Departamento que dirige Rafael Catalá. "Me costa que el Ministerio de Justicia estaba en ello, mirando a ver si puede haber algún tipo de resquicio o no pero es un tema complicado porque, repito, hay varias sentencias ya. No es fácil", ha reconocido.

El 'número tres' del PP ha insistido en que, aunque se estudie esa toma de posesión de Torra, la interpretación sobre cómo puede realizarse ese acto "no es un tema sencillo" sino "complejo". "Tampoco pongamos expectativas muy altas porque es un tema muy delicado y muy complicado", ha abundado.

En este sentido, Maillo se ha mostrado partidario de delimitar mejor las tomas de posesión. "Lo que quizá tengamos que hacer en el futuro es acordar entre todos cómo se debe hacer una toma de posesión, que creo que no va a ser muy difícil, y legislarlo quizá mejor o hacerlo de otra manera", ha apostillado.

AUSENCIA DEL GOBIERNO

Ante el hecho de que ningún miembro del Gobierno haya estado en la toma de posesión, el coordinador general del PP ha explicado que el "nuevo" presidente que entra es el que "elige el formato y la manera de hacer" ese acto.

"No se puede responsabilizar a quien controla la Generalitat --en alusión al Gobierno del PP en virtud del artículo 155-- porque es la persona que ya deja ese control del Gobierno y entra el nuevo", ha dicho.

Así, ha señalado que esto es lo que "pasa siempre" en España, en ayuntamientos, comunidades y Gobierno de la nación. "Creo que el único responsable del esperpento es el propio presidente de la Generalitat, que es el que ha elegido el formato", ha dicho, para concluir que en ese formato el Ejecutivo de Rajoy "no se sentía nada cómodo".