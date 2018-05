Maillo dice que Justicia ya analiza la toma de posesión de Torra por si se puede actuar pero admite que es "complicado"

17/05/2018 - 14:39

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que el Ministerio de Justicia ya está analizando la toma de posesión de Quim Torra por si se puede actuar, ya que "es evidente" que "no ha jurado la Constitución". Sin embargo, ha admitido que se trata de un asunto "complicado" porque ya hay "varias sentencias".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Torra ha tomado posesión como presidente de la Generalitat con una fórmula que promete ejercer "con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament", emulando la frase de su antecesor, Carles Puigdemont, sin aludir a la Constitución, al Estatut y al Rey.

Tras asegurar que la toma de posesión "ha sido todo un esperpento", Maillo ha explicado que, "aparte de los formalismos concretos que aparecen en la ley", cuándo una presidente toma posesión "elige el formato".

"Me costa que el Ministerio de Justicia estaba en ello, mirando a ver si puede haber algún tipo de resquicio o no pero es un tema complicado porque, repito, hay varias sentencias ya. No es fácil", ha reconocido Maillo en una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press. En este punto, se ha mostrado partidario de acordar "entre todos" cómo debe hacerse una toma de posesión y "quizá legislarlo mejor".

