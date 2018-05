Montero niega incoherencia por la compra de su casa tras criticar Iglesias a Guindos: Es para vivir, no para especular

17/05/2018 - 15:51

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido este jueves que la casa de más de 600.000 euros que se ha comprado con su pareja y líder de su partido, Pablo Iglesias, es "para vivir y no "para especular" y, por ello, ha dado a entender que no existe ninguna incoherencia en esta operación con sus postulados políticos.

Así lo ha asegurado al ser preguntada en concreto por las críticas que Iglesias lanzó en 2012 al entonces ministro de Economía Luis de Guindos por comprarse un ático de 600.000 euros. "¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000? en un ático de lujo?", aseguró entonces.

"Si me preguntan pienso que un ministro debe comprar vivienda para vivir y no para especular, lo pienso hoy y ayer y lo seguiré defendiendo", ha defendido Montero. No obstante, al ser preguntada a continuación sobre si su intención con estas palabras ha sido afirmar que el ministro compró la citada vivienda para especular, Montero ha negado haber dicho tal cosa.

Aún así, en su primera intervención, tras ser preguntada por la compra que realizó de Guindos y el hecho de que ahora Iglesias y ella hayan adquirido una vivienda por un valor similar, la dirigente del partido morado ha hecho hincapié en varias ocasiones en que, en su caso, el inmueble "es para vivir y no para especular".

"GUINDOS SERVÍA A LOS PODEROSOS"

"Si me preguntan si pensamos que la economía debe estar en manos de la gente y no de los mayordomos de los poderosos, le digo que sí lo pensaba ayer y lo pienso hoy. Creo que Guindos ha demostrado muchas veces que no estaba para servir a la gente sino a los poderosos", ha enfatizado.

Asimismo, ha señalado que para llevar a la práctica su convicción de que la economía esté "en manos de la gente y de los poderosos", ayuda "formar parte de un partido que no tiene deudas con los bancos", porque "quien paga manda", ha asegurado.

"Si lo que me pregunta es si me parece coherente defender que la economía esté en manos de la gente y que sean los ciudadanos los que tengan el control de la economía de su país, lo sigo pensando", ha insistido, antes de hacer referencia a la necesidad de que, a su juicio un "ministro debe comprar vivienda para vivir y no para especular".

En este sentido, ha afirmado que va a seguir defendiendo "que los ministros tengan vivienda para vivir y no para especular". "Que la vivienda de un país esté en manos de los ciudadanos y no de los poderosos, esa es la coherencia que se espera de una formación política", ha remarcado.

Asimismo, ha defendido la decisión que han tomado Iglesias y ella de buscar "una casa cerca del campo en la que vivir" y desarrollar el "proyecto familiar" que han emprendido. "Llevamos tiempo intentándolo y con el salario que tenemos hemos conseguido sacar adelante ese proyecto", ha asegurado.

Además, ha señalado que ya han dado "todas las explicaciones necesarias" relativas a cuáles son las cuantías de la compra y la hipoteca y a cómo van a pagar. "Todos los detalles los hemos dado. Les invito a que miren esas explicaciones. Creo que la gente las está viendo y suyas son las conclusiones. Es un proyecto familiar que estamos emprendiendo. Nos apetecía irnos a vivir al campo", ha recalcado.