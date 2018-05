Podemos acusa a Pedro Sánchez de querer competir con Rivera con sus medidas para Cataluña de más "judialización"

17/05/2018 - 15:56

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero ha criticado las últimas propuestas que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa en relación al conflicto catalán, al entender que vuelven a incidir en la judicialización del problema en vez de apostar por buscar las soluciones políticas que se necesitan y por el diálogo.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la Junta de Portavoces, en la que ha comparado a Sánchez con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al ser preguntada por su opinión acerca de las dos últimas propuestas hechas por el líder socialista: la de reformar el Código Penal para actualizar el delito de rebelión o la de obligar por ley a que los altos cargos acaten la Constitución al tomar posesión.

"Nos sorprende que un día proponga que la cuestión en Cataluña solo se resuelve con diálogo, y después quiera competir con Rivera en ocurrencias, como proponer modificar el Código Penal como si los problemas políticos se resolvieran cambiando el Código Penal", ha criticado.

En este sentido, ha insistido en que "la juidicialización no funciona" para resolver el conflicto catalán, como tampoco ha servido, a su juicio, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que pactaron PP, PSOE y Ciudadanos. "No estamos en un escenario que requiera de ocurrencias, sino ante problemas políticos que requieren soluciones políticas", ha enfatizado.

"HAY MUCHAS FORMAS DE ASUMIR UN CARGO PÚBLICO"

En cuanto a la propuesta concreta de obligar por ley a que los altos cargos acaten la Constitución al tomar posesión, Montero ha señalado que "hay muchas formas de asumir un cargo público", y que lo importante, más allá de eso, es que quien lo haga se ponga al servicio de la ciudadanía.

"Creo que hay muchas formas de asumir la responsabilidad y el cargo", ha afirmado, antes de referirse, en concreto, a la toma de posesión que ha realizado este jueves Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, precisamente sin mencionar la Constitución.

A este respecto, ha señalado que "lo relevante" de esa toma de posesión "no es cómo haya decidido hacerla" sino que no es un buen candidato, según Podemos, y por ello han votado en contra de su investidura. "No nos gusta", ha reafirmado.

Según Montero, se trata de un candidato "puesto" por el expresidente catalán Carles Puigdemint que "no va facilitar el diálogo ni la transversalidad necesaria para arreglar", a su juicio, el conflicto catalán.

"NORMALIZAR RELACIONES" ENTRE CATALUÑA Y EL GOBIERNO

En esta misma línea se ha expresado el dirigente de Podemos y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas autonómicas, Íñigo Errejón. "A nosotros no nos gusta este candidato, no creemos que sea el candidato que permite llegar a acuerdos políticos en una Cataluña diversa que necesita de capacidad de entendimiento con los diferentes", ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado al respecto.

"No nos gusta el candidato y sin embargo creemos que el único camino es que se construya un Gobierno en Cataluña y ese Gobierno entable y normalice relaciones con Moncloa. Todo el resto nos parece sobreactuaciones y maniobras de distracción que contribuyen a prolongar la crisis política en Cataluña", ha añadido.