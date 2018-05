España y China defienden el multilateralismo frente al unilateralismo de Trump

17/05/2018 - 15:56

Dastis prepara con su homólogo chino la visita antes de final de año a España de Xi Jinping

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, y su homólogo chino, Wang Yi, han defendido este jueves el multilateralismo como la mejor opción para resolver los problemas a nivel mundial, en una crítica hacia las últimas medidas de carácter unilateral adoptadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En rueda de prensa conjunta, Dastis ha reconocido que las relaciones entre la UE y Estados Unidos atraviesan "un momento de cierta tensión", "es innegable". "Algunas medidas recientes de la Administración estadounidense en el ámbito económico y comercial está claro no nos satisfacen" dado su carácter unilateral y por tanto la UE no las puede apoyar, ha añadido.

"Nosotros somos partidarios del multilateralismo y de las organizaciones que todos apoyamos y que todos ayudamos a crear", como es la Organización Mundial de Comercio (OMC), "que a veces también da la razón a Estados Unidos", ha señalado Dastis.

Aunque pueda haber "intereses contrapuestos" entre los países, lo que hay que hacer, ha defendido el ministro español, es "acudir a los medios multilaterales de los que nos hemos dotado" para defender dichos intereses y "no tomar medidas unilaterales, medidas con un cierto carácter proteccionista que tienen un potencial de llevar a la economía internacional a una situación en la que todos vamos a salir perdiendo".

"Creemos que lo que hay que hacer es recuperar la capacidad de comunicación y de trabajo conjunto para hablar de los distintos temas que están ahora mismo en la agenda económica y comercial", ha sostenido Dastis, que ha confiado en que eso ocurra "lo antes posible".

Pero, ha dejado claro, "como es evidente no podemos estar sin reaccionar". "Si un país toma medidas, la UE se verá obligada, a su pesar, a reaccionar", ha prevenido, aunque ha confiado en que en todo caso "no se produzca una escalada que no beneficiaría a nadie".

El ministro chino, cuyo país mantiene un particular pulso comercial con Estados Unidos a raíz de la amenaza de Washington de imponer sancionees económicas al gigante asiático por el déficit comercial entre ambos países, también ha salido en defensa del multilateralismo como vía para la resolución de los problemas en la escena internacional.

Wang ha resaltado que España y China "comparten posturas en muchos temas regionales e internacionales" y que ambos países son partidarios de "preservar el multilateralismo y el libre comercio contra el unilateralismo y el proteccionismo". Igualmente, buscan trabajar "en la defensa de las reglas de juego comunes y la paz y la estabilidad mundiales", ha subrayado.

VISITA DE XI JINPING A ESPAÑA

Por otra parte, el encuentro entre los dos ministros ha servicio para avanzar en los preparativos de la visita a España antes de finales de año del presidente chino, Xi Jinping. Según Dastis, el Gobierno espera que la visita "sea un momento clave para revitalizar la asociación estratégica integral que España y China comparten desde 2005".

El ministro ha indicado que el encuentro con su homólogo chino, que también va a ser recibido por el Rey Felipe y por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha servido para identificar las áreas políticas, económicas y sociales en las que es posible seguir profundizando en la relación.

En particular, ha puesto en valor el interés mutuo de potenciar la cooperación en el terreno cultural y educativo, incluida la promoción recíproca del chino y el español ante el "interés creciente en ambos países" por el idioma de otro. Prueba de ello, es la intención de ampliar las redes del Instituto Confucio y del Instituto Cervantes, respectivamente, ha agregado Dastis, que ha agradecido el que China haya incluido la enseñanza del español en la educación secundaria obligatoria.

Wang ha resaltado que la visita de su presidente a España se produce tras el encuentro que este mantuvo en junio pasado con el Rey Felipe en Astaná y las tres visitas que ha realizado Mariano Rajoy a China, la última de ellas durante el lanzamiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca emular la antigua 'Ruta de la Seda' en el siglo XXI, en 2017.

Dastis ha resaltado que dicha iniciativa ofrece "grandes posibilidades de cooperación en beneficio mutuo y de las áreas por las que va a atravesar el proyecto", que pretende unir por tierra y mar Asia con África y Europa, algo en lo que se ha mostrado de acuerdo el ministro chino.