Garrido agradece a Ciudadanos el apoyo a su investidura

Madrid, 17 may (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha agradecido hoy al portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Ignacio Aguado, el apoyo a su investidura que él ya ha adelantado hace unos días.

"Siempre he creído que la gratitud debe ser una actitud presente en la conducta de las personas, y yo no estaría a la altura de esa convicción si no le dedicara esta mención", ha asegurado Garrido, dirigiéndose a Aguado, en su intervención en la sesión del debate de investidura en la Asamblea de Madrid.

Ha ofrecido su "mano tendida" a todos los grupos políticos de la Asamblea y ha expresado su intención de "tender puentes" con el conjunto de la sociedad madrileña, los trabajadores, los representantes sindicales, los empresarios y los emprendedores, los jóvenes, los profesionales de los servicios públicos y "todos aquellos que son parte de Madrid y cuya voz merece ser escuchada".

Igualmente, ha ofrecido su colaboración y lealtad institucional a los ayuntamientos de los 179 municipios de la región, así como a la Administración General del Estado.

"Todos deben saber que, ni por carácter ni por convicción, no encontrarán en mí nada que no sea disposición al diálogo y voluntad de entendimiento", ha recalcado.

Dentro de este compromiso, ha hecho un llamamiento especial a todos los grupos de esta Cámara para intentar desterrar de la vida parlamentaria "la descalificación, el ataque personal y el lenguaje ofensivo".

Ha abogado por hacer política por otros medios, "acordes a la sensibilidad cívica y respetuosa de los madrileños", para no socavar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

En su alocución, Garrido ha pedido disculpas si en alguna ocasión, en el ejercicio de su actividad como portavoz ha podido excederme o molestar a alguien.