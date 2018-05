Sortu dice que la operación para incautarse de bienes de expresos es "la respuesta del Estado a la desaparición de ETA"

17/05/2018 - 18:26

Denuncia que el Gobierno del PP quiere "seguir haciendo la guerra" cuando lo que la ciudadanía quiere "es la paz"

SAN SEBASTIÁN, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha denunciado "firmemente" la operación del Ministerio del Interior para incautarse de bienes de 50 expresos de la banda terrorista y ha considerado que es "la respuesta del Estado a la desaparición de ETA". En ese sentido, ha acusado al Gobierno central de querer "seguir manteniendo a este pueblo anclado en el pasado", cuando la sociedad vasca lo que quiere es "mirar hacia delante".

En una rueda de prensa en San Sebastián, Rodríguez se ha pronunciado de este modo ante la operación por la que agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, están desarrollando para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.

El dirigente abertzale ha manifestado su "solidaridad con los afectados" y ha acusado al Estado español de querer "seguir manteniendo a este pueblo anclado en el pasado", cuando la sociedad vasca lo que quiere es "mirar hacia delante". A su juicio, el Gobierno del PP quiere "seguir haciendo la guerra" cuando lo que la ciudadanía quiere "es la paz".

"Es conocido que hace 10 años algunos fuimos detenidos para tratar de impedir el cambio de estrategia de la izquierda abertzale. Con posterioridad trataron por todos los medios de impedir que ETA pudiera desarmarse y para ello, entre otras cosas, detuvieron a los militantes que estaban procediendo al mismo", ha criticado.

En ese sentido, el líder de Sortu ha incidido en que "también han tratado de hacer todo lo posible por impedir la propia desaparición de ETA", al tiempo que ha denunciado que el Ejecutivo español "presionó hasta el extremo al Gobierno suizo para que el acto que tuvo lugar en Ginebra no pudiera llevarse a cabo".

Además, ha resaltado que "no solo es esta operación", sino que en los últimos días ha habido "otra serie de obstáculos, provocaciones o ataques a este tiempo de paz", entre los que ha enmarcado las pintadas aparecidas en Hernani que en su opinión son "claramente son un acto de guerra sucia", las "intoxicaciones mediáticas en informaciones que decían que la izquierda abertzale estaría preparando acciones de 'kale borroka' en Navarra, el juicio contra los jóvenes de Alsasua, o la detención de tuiteros".

"VIOLENCIA"

"Todo eso no tiene más que un objetivo y es impedir que en este pueblo definitivamente se pueda dar paso la paz y que pueda alcanzar la libertad", ha subrayado Rodríguez, quien ha insistido que ETA "ha hecho desaparecer definitivamente su violencia de la ecuación política vasca". "Desgraciadamente, en contraste con esa actitud, el Estado español continúa utilizando la violencia para tratar de imponer su proyecto político, tanto en Euskal Herria como en Cataluña", ha añadido.

El dirigente de Sortu ha asegurado que el Estado "sin violencia no es nada", ya que no tiene "oferta democrática" ni para los vascos, ni para los catalanes, y le tiene "auténtico pavor al debate exclusivamente democrático". "Sabe que sin violencia tanto Euskal Herria como Cataluña a no mucho tardar optarán por constituirse en un Estado propio, soberano e independiente", ha dicho.

Arkaitz Rodríguez ha advertido de que "no van a conseguir mover ni un milímetro" ni a la izquierda abertzale, ni a la sociedad vasca de "su apuesta por la paz y la libertad". Por ello, ha considerado que "la mejor respuesta" a esta "nueva provocación" es "reforzar este nuevo ciclo político abierto en Euskal Herria".

De este modo, ha llamado a todas las personas "abertzales, independentistas y de izquierdas" a tomar parte en el acto que realizará Sortu este sábado en Miribilla, en el que se va a transmitir el mensaje de que en la izquierda abertzale "estamos vivos, estamos en pie y estamos contentos porque, a pesar de todos los obstáculos y las provocaciones, no tenemos la menor duda de que este pueblo va a alcanzar la paz y la libertad".