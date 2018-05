Oltra a Camps: si está imputado en la F1 no es porque sea un "patriota"

18/05/2018 - 14:01

La vicepresidenta del Consell valenciano, Mónica Oltra, ha apuntado este viernes al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps que si los tribunales le han imputado en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia "no es porque sea un héroe del valencianismo ni un patriota porque lo que hacen los patriotas es no robar a sus conciudadanos".

VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha remarcado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado por las declaraciones de Camps en las que ha considerado que la investigación sobre la Formula 1, que instruye el Juzgado de Instrucción número dos de Valencia, es una cuestión "puramente política que surge de una denuncia de Compromís", un partido al que ha tachado de catalanista, por lo que considera que a esta formación "le dolía" que Valencia "estuviera al nivel de Barcelona" con un evento que "le podía hacer daño a Cataluña y a su Gran Premio".

Al respecto, Oltra ha señalado que "el gobierno del señor Camps se pasó de frenada y gripó el motor de esta Comunitat" y ha remarcado que si en este momento existe una investigación judicial en marcha "no es por lo bien que se hizo o porque haya partidos que hayan denunciado, sino porque hay sospechas fundadas y serias de que alrededor de la F1 se montó todo un chiringuito de saqueo de las arcas públicas y eso es ilegal".

"Los tribunales no intervienen para ver dónde se hace la Fórmula 1, sino que lo hacen cuando ha sido la excusa y el capricho de un gobierno irresponsable que utilizaba este tipo de actos para saquear las arcas públicas y beneficiar a algunos amiguitos del alma que estaban muy cerca del poder", ha aseverado la vicepresidenta del Consell.

Además, ha puntualizado que denunciar la comisión de un posible delito es un "deber público" como así lo recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por ello, hubo formaciones que "ejercieron este deber y denunciaron unos hechos que entendían que podían ser delictivos" y ahora son los tribunales los que están investigando "unos posibles delitos asociados con la Fórmula 1".

En este sentido, ha apuntado: "A Camps no le llamen porque sea un héroe del valencianismo ni un patriota porque lo que hacen los patriotas es no robar a sus conciudadanos porque la máxima primera de un patriota es 'no robarás a tus vecinos'", ha asegurado para indicar que, a partir de ahí, "la frase concreta es de análisis de otro ámbito que no es el político".

MORERA

Asimismo, el presidente de les Corts y presidente del Bloc, partido mayoritario de Compromís, Enric Morera ha censurado las afirmaciones de Camps a través de su cuenta de Twitter.

En su mensaje, Morera ha considerado que "el discurso 'anticatalanista' ya no les funciona ni para tapar vergüenzas". "Pero ha hecho mal, ha envenenado y engañado muchas conciencias. Querían dividirnos", ha manifestado.