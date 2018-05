Alcalde La Coruña sobre el chalet de Iglesias y Montero: "No me gusta pronunciarme sobre la vida privada de nadie"

18/05/2018 - 15:19

El alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, considera que no es "muy relevante políticamente la vida privada de nadie", por lo que ha evitado pronunciarse tras ser preguntado por el chalet adquirido por Pablo Iglesias e Irene Montero.

LA CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS)

"No me gusta pronunciarme sobre la vida privada de nadie, ni cuando es Cristina Cifuentes ni cuando es Pablo Iglesias", ha respondido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

En su opinión personal, para Ferreiro, la vida privada de cualquiera no es relevante políticamente a no ser que "no estuviese claro de dónde viene el dinero para comprar los bienes que uno compra o si no coinciden las cifras públicas con las reales, si se miente, engaña o si aparecen de la nada".

"Por lo demás creo que son opciones de vida personal, cada uno gasta el dinero como quiere y según sus necesidades de vida y familia", señala el regidor, a quien no le parece "muy relevante políticamente la vida privada de nadie".