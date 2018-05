Espadaler: Publicar el decreto de nombramiento no es un acto discrecional de Rajoy

Barcelona, 20 may (EFE).- El diputado de Units per Avançar en el Parlament, Ramon Espadaler, integrado en el grupo del PSC, ha advertido hoy de que "publicar el decreto de nombramiento del nuevo Govern no es un acto discrecional de Mariano Rajoy", ya que los exconsellers "conservan los derechos políticos".

En un mensaje a través de Twitter, Espadaler ha aludido así al hecho de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya nombrado como miembros de su gobierno a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, en prisión preventiva, y Antoni Comín y Lluís Puig, huidos en Bélgica de la Justicia española.

Unos nombramientos que el Gobierno central tachó de "provocación" y subrayó que, a través de su Secretariado, que "es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto", se "analizará la viabilidad del nuevo Govern anunciado, dadas las circunstancias personales de algunos de los designados".

Espadaler, el exlíder de Unió y exconseller, ha considerado sin embargo que "publicar el decreto de nombramiento del nuevo Govern no es un acto discrecional de Rajoy", en relación a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), aún bajo control del Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Los que han salido del país o están en prisión preventiva conservan los derechos políticos que les permitieron ir en las listas", ha recordado Espadaler. "Otra cosa es si este Govern ayuda o dificulta el diálogo. Creo que no lo facilita", añade.

En un tuit posterior respondiendo a un usuario, Espadaler explicita que se refiere "al diálogo que pidió por carta el president Torra" y ha afirmado que "de esta situación o salimos dialogando o la parte más débil, creo que no hace falta que te recuerde cuál es, saldrá aún más malparada".