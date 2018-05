Sánchez:bases de Podemos no pueden ser jueces de la coherencia de sus líderes

Madrid, 21 may (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha considerado hoy que las bases de Unidos Podemos "no pueden hacer de jueces sobre la coherencia y la credibilidad de sus líderes, en todo caso serán testigos pero nunca jueces".

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, Sánchez se ha referido así a la consulta planteada en Unidos Podemos para que sus bases decidan si su secretario general, Pablo Iglesias, y su pareja y portavoz en el Congreso, Irene Montero, tienen que dimitir por la compra de un chalé de lujo en la sierra de Madrid.

El líder socialista también ha propuesto a Iglesias "para recuperar la credibilidad que está perdiendo" que rectifique su postura sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña.

"Creo que sería bueno que Unidos Podemos se uniera a los partidos que defendemos el orden constitucional" ha dicho Sánchez, que ha insistido en que rectificar sobre la autodeterminación sería "un buen paso" para que la formación morada recupere la credibilidad, supuestamente en tela de juicio por la compra del chalé.

Sánchez también ha dicho que no quería entrar en críticas a Iglesias y Montero pese a que Unidos Podemos y "en particular" su secretario general fue "bastante duro" con la vida interna del PSOE con "muchas descalificaciones". "Yo no voy a hacer lo mismo" ha añadido.