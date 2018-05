División en las comunidades por consultar a las bases de Podemos por el chalé

Madrid, 21 may (EFE).- La mayor parte de las organizaciones territoriales de Podemos han cerrado hoy filas en torno a su líder, Pablo Iglesias, y su portavoz parlamentaria, Irene Montero, cuya intimidad ven vulnerada tras conocerse la compra del chalé, pero no todos comparten que se haya decidido consultar a las bases.

Los 487.772 inscritos en Podemos podrán votar entre mañana y el domingo en la consulta en la que se pregunta si quieren que Iglesias y Montero sigan en sus cargos orgánicos y en sus puestos en el Congreso, tras conocerse que se habían comprado un chalé en la sierra madrileña por 600.000 euros.

Unos de los más críticos han sido el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, y el eurodiputado Miguel Urbán, de la corriente Anticapitalistas, que han calificado de "error" y de "innecesaria" la consulta a los militantes.

"Sobre la compra del chalé yo voy a dar mi opinión personal: mi opinión personal es que no me gusta y estoy dolido", ha señalado Ripa, que, no obstante, ha subrayado también que Iglesias y Montero están sufriendo "una de las mayores campañas de acoso y derribo" de la historia de la democracia.

Por su parte, Urbán ha considerado "innecesaria" la consulta y ha apuntado que Podemos debe hacer "autocrítica" para ser "ejemplar" en transparencia.

Desde Andalucía, el secretario de Comunicación de Podemos en esa comunidad, Pablo Pérez Ganfornina, ha juzgado que la pareja no midió bien el impacto que iba a tener esa operación inmobiliaria y ha apuntado que, personalmente, él se siente más representado por la opinión del alcalde de Cádiz, José María González, quien dijo que no quería dejar de vivir en "un piso de currante".

Con todo, ha trasladado "apoyo y solidaridad" de la dirección andaluza a Iglesias y Montero por el "acoso y derribo" por parte de la "derecha mediática" y de la "extrema derecha, que han señalado su casa".

Muy duro con Iglesias y Montero ha sido el parlamentario navarro Carlos Couso, uno de los primeros en avanzar que, si vota en la consulta, será para que "no sigan", pero sus palabras han sido desautorizadas después por la dirección del partido en esa comunidad porque "no se corresponden con la sensibilidad" de la organización.

Y una de cal y otra de arena ha dado la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, que ha apoyado a Iglesias y Montero por la operación "de acoso y derribo" que están sufriendo, aunque ha admitido que no le parece acertada la decisión de consultar a la militancia sobre algo que sólo afecta a la vida privada de la pareja, "porque las consecuencias buenas o malas de su decisión se convierten en un asunto político".

Tampoco cree que sea necesario consultar a las bases el líder de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, que ha denunciado que la decisión ha venido forzada por "una campaña terrible por parte de quienes tienen una especial protección para atacar sin límites".

La secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha considerado que la consulta "excesiva", pero lo entiende como un gesto de "humildad y valentía" con el que Iglesias hace frente al "linchamiento público" que padece.

Otros dirigentes territoriales, en cambio, han sido muy explícitos con su respaldo a Iglesias y Montero.

Ese es el caso, por ejemplo, del líder de Podem en Cataluña, Xavier Domènech, quien ha apostado por la continuidad de ambos en sus cargos para "seguir liderando políticamente los proyectos de cambios en España", porque están defendiendo el derecho a la vivienda "como nadie" y están siendo sometidos a una exposición pública "durísima".

Una línea en la que ha abundado el secretario general de Podem en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, en cuya opinión es "pornográfico" ver a algunos partidos "dar lecciones de ética y coherencia política" después de ver el nivel de acoso a Iglesias y Montero "por una decisión de carácter privado".

De la misma opinión es la portavoz de Podemos Aragón, Maru Díaz, que ha lamentado el límite al que se está llegando en relación a las cuestiones privadas de la vida personal de dos compañeros del partido y que ha considerado que nunca se había entrado como ahora en la vida privada de un político.

Votará a favor de que sigan en sus cargos el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, que ha rechazado que el comportamiento de Iglesias y Montero sea incoherente y que se ha mostrado seguro de que este asunto "no va a perjudicar en modo alguno" ni el discurso del partido ni la línea política que sigue.

Así lo hará también el portavoz de Podemos en el Parlament balear, Alberto Jarabo, quien ha pedido el apoyo de los militantes para Iglesias y Montero ante una "cuestión personal" que se refiere a la "vida privada" como es la compra de un chalé, del que se ha hecho "un juicio moral".

Como "una demostración de valentía" ha calificado la consulta el secretario de Comunicación de Podemos en Castilla-La Mancha, Julio Pérez, que también ha dicho que su partido es "punta de lanza de la democracia interna".

Y el portavoz de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha destacado que la consulta a las bases "devuelve a las bases la decisión y la palabra" y se ha quejado de que se "persiga" a un cargo público por su "vida privada".