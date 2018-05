Cospedal presume en el Congreso de situar el gasto en Defensa a niveles precrisis y la oposición le reprocha opacidad

22/05/2018 - 14:03

El PDeCAT considera "un lujo" comprar aviones de combate y pregunta si es por "extraterrestres"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha celebrado este martes que el presupuesto en Defensa está ya en niveles similares a los años previos a la crisis económica, aunque ha advertido de que no hay que caer en la "autocomplacencia" porque es necesario seguir haciendo un esfuerzo "continuado y sostenible en el tiempo". Este discurso se ha encontrado con los reproches de los partidos de la oposición, que denuncian que se trata de unas cuentas "opacas" y "poco realistas".

Cospedal ha presentado las cuentas de su Ministerio ante el Pleno del Congreso que debate el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Según ha detallado, las cuentas públicas incluyen 8.455,9 millones para Defensa, a los que se sumarán otros 800 millones aproximadamente durante el año para completar la financiación de las misiones en el exterior.

El pago de las llamadas operaciones de mantenimiento de la paz ha sido siempre uno de los puntos más polémicos de las cuentas de Defensa, ya que hasta ahora sólo se incluía una partida simbólica en los Presupuestos y el resto se financiaba mediante créditos extraordinarios aprobados por el Consejo de Ministros.

RECURRIR AL FONDO DE CONTINGENCIA

Este año, Cospedal ha anunciado que esta situación se empieza a corregir y se han incluido 314 millones para misiones en el proyecto de Presupuestos, aunque el Ministerio tendrá que seguir recurriendo al fondo de contingencia hasta llegar a los 1.100 millones que se prevén necesarios.

Con ello, teniendo en cuenta tanto el dinero incluido en los PGE como el de las misiones que se aprueba a lo largo del año, el presupuesto de Defensa crece en 2018 un 6,38 por ciento respecto al año anterior. Según ha sostenido la ministra, esto refleja el compromiso del Gobierno con la seguridad y defensa de España, llegando a unas cuentas que han alcanzado los niveles de antes de la crisis económica después de años "muy difíciles".

"No podemos ni debemos entregarnos a la autocomplacencia", ha avisado en este punto, subrayando que la situación internacional exige un esfuerzo "continuado" con la política de defensa. Por ello, ha insistido en la necesidad de un gran acuerdo en política de gasto en Defensa pese a la "complicada situación" política y parlamentaria.

Además, ha recordado los compromisos internacionales de España, como el acuerdo de la OTAN para llegar al 2 por ciento del PIB en gasto en defensa. Ahora, el gasto de España en esta materia se sitúa en el 0,93 por ciento del PIB.

En este contexto, Cospedal ha destacado algunas partidas concretas del presupuesto que manejará su Ministerio, como las dedicadas a personal, los 13 millones orientados a un plan de choque para mejorar el estado de las infraestructuras militares o el pago de los programas de armamento.

"Priorizamos el apoyo al personal para que pueda ocuparse de su tarea con el menor número preocupaciones y tratamos de poner a su alcance el mejor equipamiento. Buscamos su seguridad y la de todos los ciudadanos", ha justificado.

"¿CUÁL ES SU MODELO?"

Sin embargo, la oposición cree que el Ministerio presta mucha atención a la industria y no se preocupa de los problemas de los militares. "¿Cuál es su modelo? Está comprometida con las empresas armamentísticas y no con los militares. Póngase a trabajar para un modelo de Fuerzas Armadas realmente moderno y del XXI", ha reivindicado el portavoz en Defensa de Unidos Podemos, Juan Antonio Delgado.

Pero además, el diputado morado ha insistido en que se trata de unos Presupuestos "incompletos" a los que falta "rigor y realismo", ya que no incluyen todo el dinero real que se invertirá en Defensa. "¿Son unas cuentas transparentes? no, ¿son realistas? no, ¿son opacas? sí", ha ahondado la portavoz del PSOE, Zaida Cantera.

También el diputado del PDeCAT Feliu Guillaumes cree que el Presupuesto ha sido "un auténtico disparate" durante los últimos años porque "se daba una cifra que no era real". Y ha preguntado por la necesidad de algunas inversiones, como la compra de decenas de cazas Eurofighter. "¿Qué peligro tenemos?, ¿hay algo que no sabemos?, ¿hay extraterrestres que están entre nosotros?", ha preguntado sobre lo que considera "un auténtico lujo" que España "no se puede permitir y difícilmente va a poder pagar".

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha declarado "harto de tanta cabra y tanta bandera" mientras echa de menos "más médicos y más maestros". "Salga a la calle y diga a la gente que coma balas y duerma en tanques", ha emplazado a la ministra censurando además sus "amenazas" durante el referéndum del 1-O.

"Sin seguridad no hay Estado de Derecho y sin Estado de Derecho no hay Estado de Bienestar", ha respondido el portavoz en Defensa del Grupo Popular, Ricardo Tarno, quien ha subrayado que los militares trabajan con este objetivo tanto dentro como fuera de las fronteras de España.

PP: "NO SE PUEDE SOPLAR Y SORBER"

Además, ha reprochado a la oposición que pida los mejores medios para las Fuerzas Armadas pero a la vez critique el gasto en Defensa y quiera una mejora de las retribuciones de los militares. "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo", ha censurado rechazando todas sus enmientas al proyecto de Presupuestos.

En el mismo sentido, el portavoz de Ciudadanos, Javier Cano, ha reivindicado la necesidad de una ley de sostenibilidad del gasto en Defensa, que cree que debe ser "una auténtica política de Estado". Y ha aprovechado para criticar la postura de Unidos Podemos y el PSOE en este sentido. En concreto, ha dicho que los socialistas "no dan pie con bola" y están "dando palos de ciego" en materia de seguridad. "Tenemos que mirarnos menos el ombligo y mirar más por España", ha pedido.