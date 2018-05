Torrent dice que "escalada de represión" no cambiará la situación de Cataluña

Estremera (Madrid), 22 may (EFE).- El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha advertido hoy al PP, PSOE y Ciudadanos de que "la escalada de represión" con el endurecimiento del Código Penal no va a cambiar la situación política ni social en Cataluña.

Tras visitar en la prisión madrileña de Estremera al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, ha vuelto a reclamar a los dirigentes constitucionalistas diálogo para resolver "con política" un conflicto que es "político".

Les ha llamado a la reflexión y les ha preguntado hacia dónde creen que lleva una mayor represión "no solo contra los legítimos representantes del pueblo de Cataluña, sino contra el conjunto de los catalanes que quieren libremente decidir su futuro político".

Torrent, que ha permanecido cuatro horas en Estremera, ha hecho estas declaraciones sin admitir preguntas y ha insistido en que los presos independentistas, como representantes electos de los catalanes, deberían poder ejercer "libre y normalmente" sus derechos políticos, que permanecen "intactos".

Ha resaltado que son personas "buenas" y "de paz" que han sido "encarceladas injustamente por delitos inexistentes" y se encuentran en prisión preventiva "sin juicio ni sentencia", por lo que "están doblemente en una situación de injusticia".

A lo que se añade, ha dicho, el hecho de estar en prisiones muy alejadas de Cataluña, con lo que "no solo se les está castigando a ellos, sino también a sus familias".

No obstante, ha asegurado que se mantienen "fuertes y determinados", conscientes de que son "presos políticos", una condición que "asumen".

"Pero no se resignan y nos piden que no nos resignemos y no normalicemos esta situación e insistamos siempre en la defensa democrática y pacífica de los derechos y libertades fundamentales y de los pilares básicos de la democracia", ha señalado Torrent.

La visita a Estremera es la segunda parada de su periplo por las cárceles madrileñas, que inició ayer en Alcalá-Meco, donde se reunió con su antecesora en el cargo, Carme Focadell, y la exconsellera Dolors Bassa.

Esta tarde irá a la prisión de Soto de Real para ver al diputado de JxCat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Todos ellos también recibieron ayer la visita del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien quiso que su primer viaje oficial fuera para encontrarse con sus "amigos" y "compañeros" presos en los centros penitenciarios madrileños.