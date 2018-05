Torra presiona al Gobierno para que no vete el nombramiento de consellers

Barcelona, 22 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está presionando al Gobierno para que no vete a los consellers que se encuentran en prisión o en el extranjero y ha amenazado con tomar "medidas legales" si no publica el decreto de nombramientos en los boletines oficiales.

Aunque Torra tenía previsto celebrar mañana el acto de toma de posesión de sus consellers -incluidos los "restituidos" Jordi Turull y Josep Rull, en prisión preventiva, y Antoni Comín y Lluís Puig, huidos a Bélgica-, a estas horas el Gobierno aún no ha publicado el decreto en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

Y las previsiones de Torra han quedado aún más en el aire después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya denegado a Turull y Rull la libertad provisional indefinida que le habían solicitado para ser consellers, al considerar que hay un incremento del riesgo de reiteración delictiva ante la voluntad expresada por el nuevo president de culminar el proceso independentista.

Hoy, el secretario del Govern, Víctor Cullell, ha enviado una carta al subsecretario de la Presidencia, José María Jover, en la que le advierte de que "la posible negativa a la autorización por parte del Gobierno del Estado de la publicación en el DOGC" del decreto de nombramientos "podría entenderse como una atribución genérica e ilimitada de control de las funciones del presidente de la Generalitat y un desapoderamiento de las funciones que el Estatuto de autonomía le atribuye".

Por ello, la misiva pide al Gobierno que a lo largo del hoy traslade su autorización para la publicación del decreto o exponga los "argumentos jurídicos" de su negativa.

En declaraciones a RAC 1, Torra ha remarcado que el Gobierno "está obligado a publicar" el decreto de nombramientos, porque de lo contrario "nos obligará a nosotros a tomar medidas legales -ha dicho-".

Desde el Senado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en que nombrar consellers a personas que se encuentran en prisión es "contrario a la ley", aparte de constituir una "burla a los catalanes".

Catalá ha recordado que el Gobierno está "estudiando la situación" y los argumentos jurídicos y tomará una decisión, como siempre, que sea "fundamentada en derecho", pero está convencido de que este derecho "seguro" que avalará lo que considera que es la "razón y sentido común" de rechazar esos nombramientos.

Ciudadanos presentará un recurso contencioso-administrativo mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir la nulidad de la toma de posesión de Torra como president, por no haberse comprometido a acatar la Constitución y el Estatut al prometer el cargo.

En rueda de prensa, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha avanzado que su formación pedirá además al TSJC que adopte medidas cautelares, para que el tribunal se pronuncie en los próximos días sin tener que esperar a la resolución del recurso.

La diputada de JxCat en el Parlament Gemma Geis ha denunciado asimismo que Llarena ha vulnerado los derechos de Rull y Turull y ha garantizado su apoyo a Torra tanto si decide posponer la toma de posesión de sus consellers o si la mantiene para mañana.

Mientras tanto, ERC, que continúa reivindicando un Govern efectivo, ve con preocupación que los nuevos consellers aún no hayan podido tomar posesión, por lo que permanece activado el artículo 155, pero ha optado por no visualizar públicamente su descontento.

En la reunión de hoy del grupo parlamentario de ERC, han sido varios los diputados críticos con la composición del Govern nombrado por Torra, al cuestionar abiertamente la falta de paridad entre los consellers: tres mujeres y diez hombres.

ERC, sin embargo, no estaría muy lejos de la paridad si su único conseller "restituido", Comín, no tomara posesión de su cargo y tuviera que ser sustituido por una mujer: los republicanos dispondrían entonces de cuatro consellers y tres conselleras.

Por su lado, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha urgido a Torra a que "rectifique cuanto antes" el nombramiento de consellers en prisión y en el extranjero y ha considerado de "segunda división" al resto de miembros del Govern.

La portavoz de los comunes en el Parlament, Elisenda Alamany, ha opinado que no existe "ninguna razón" para que los consellers no puedan tomar posesión y ha criticado que Ciudadanos "capitanee" la estrategia sobre Cataluña en "competición feroz" con PP y PSOE.

La CUP ha defendido que los consellers designados por Torra tomen posesión, al margen de si los nombramientos estén o no publicados en el DOGC, aunque ha criticado la falta de paridad de este Govern.