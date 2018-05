Torra reserva a Arrimadas su primera recepción y pide que Sánchez se disculpe

Enlaces relacionados Torra reserva a Arrimadas su primera recepción y pide que Sánchez se disculpe (22/05)

Barcelona, 22 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha avanzado hoy que a su "primera recepción oficial" tiene previsto invitar a la jefa de la oposición y líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se disculpe por sus "insultos terribles".

En declaraciones a RAC 1, Torra ha remarcado su disposición a abrir una fase de diálogo con la oposición en Cataluña y con el Gobierno de Mariano Rajoy, que puede representar a su juicio el "inicio de la desescalada" en el conflicto catalán.

Torra ha asegurado que, por ahora, no ha tenido con Rajoy "ningún tipo de contacto", aunque espera poder reunirse con él en breve, y ha recalcado que "hasta que no se levante" la aplicación del artículo 155 de la Constitución no considerará como "interlocutor válido" a Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña.

Después de que ayer Pedro Sánchez afirmara que al frente del gobierno de la Generalitat hay ahora un presidente "racista" y lo comparara con Vox, Torra le ha pedido que "se excuse": "No soy racista", ha subrayado el president, que ha dicho tener "muchos amigos españoles" y que le "encanta viajar por España".

"Que nadie me llame fascista, no puedo aceptarlo de ninguna de las maneras, a mi familia el fascismo nos ha hecho mucho daño. Que se me compare con Vox lo encuentro aberrante", ha añadido, aunque no prevé querellarse contra Sánchez porque dificultaría el diálogo.

Tras destacar que en las declaraciones de dirigentes del PP "no hay un tono insultante", Torra se ha mostrado sorprendido por la "agresividad" de Pedro Sánchez, que le ha enviado una carta diciendo que los miembros del anterior Govern en el exterior "no son exiliados, sino fugados".

Torra prevé contestar a esa carta recordando que, "con el PSOE histórico, el catalanismo ha mantenido unos lazos muy estrechos", incluso tuvieron que irse "al exilio juntos" durante el franquismo, mientras que los socialistas defendieron "el derecho a la autodeterminación de los pueblos durante muchos años".

En los últimos días, ha denunciado Torra, ha escuchado "insultos" que "han traspasado líneas rojas" y que le "duelen muchísimo", porque a lo largo de su trayectoria él ha "combatido el fascismo, la xenofobia y el racismo".

Torra estudia querellarse contra quienes han vertido "ciertos comentarios intolerables" dirigidos hacia su hija mayor, que padece una minusvalía por espina bífida, ha explicado el president.

En cuanto a la detención del exministro Eduardo Zaplana, ha dicho que "para la sociedad española es insoportable este pantano de corrupción" y ha señalado que "la revolución republicana e independentista" es también una "revolución de valores".

También se ha hecho eco del enfrentamiento de ayer en la playa de Canet de Mar (Barcelona), en el que tres activistas independentistas que custodiaban cruces amarillas en apoyo a los presos soberanistas sufrieron lesiones leves a manos de un grupo de encapuchados.

Según Torra, "ante el ataque fascista de ayer", todos los partidos políticos deberían "condenarlo", porque "el espacio público es de todos, pero todos tienen derecho a manifestarse y nadie tiene derecho a atentar contra la integridad física de nadie".