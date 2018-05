Fabra ve con "estupefacción" la detención de Zaplana y se muestra "incómodo" con la imputación de tres expresidentes

23/05/2018 - 13:46

El senador y expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra ha señalado este miércoles que la detención de Eduardo Zaplana es una noticia "triste" para el PP y para la Comunidad Valenciana, que le cogió por sorpresa y se ha mostrado "incómodo" con ser el único expresidente valenciano del PP no imputado por un caso de corrupción.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Es una situación incómoda, llevo tiempo en política y entiendo que los cargos se ejercen con vocación de servicio y con el fin de servir a los demás, no lo entiendo de otra forma", ha señalado Fabra sobre ser el único expresidente 'popular' de la Comunidad Valenciana que no está imputado, algo que considera que no es positivo y que lleva encima como "carga no deseada".

Con la detención de Zaplana son tres los ex presidentes de la Generalitat investigados o condenados por presuntos delitos de corrupción, ya que el nombre del exministro de Trabajo se suma a los de Francisco Camps, José Luis Olivas.

En declaraciones en los pasillos del Senado ha explicado que mantiene buena relación con Zaplana, en la condición de ambos de expresidentes de la Generalitat. "La noticia la cogí con sorpresa, estupefacción, no te lo esperas. Y tal como van conociéndose ciertos datos la sorpresa aumenta de forma mas desagradable", ha añadido, en referencia a que el origen de esta operación se remonte a unos papeles aportados en el juzgado por el exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, y que a su vez le había entregado un imán sirio.

Lamenta que con la detención de Zaplana la mala imagen y el cuestionamiento de la credibilidad se traslada a todo el PP de Valencia. "Parece que todo es así y ni muchísimo menos", ha reivindicado, al tiempo que ha defendido que se han puesto las condiciones para que casos de corrupción no vuelvan a suceder.

De todas formas, Fabra ha insistido en que hay que estar a la espera de que se conozcan más datos y a que se abra el sumario para conocer los cargos que se le imputan a Zaplana.