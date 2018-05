CCOO pide que Garrido cumpla el acuerdo sectorial de Educación firmado en enero

Madrid, 23 may (EFE).- CCOO ha criticado hoy que la Consejería de Educación esté "planificando la dotación de recursos para el sistema educativo al margen de los sindicatos" que firmaron el Acuerdo Sectorial del pasado enero, y pide al presidente Ángel Garrido que "cumpla los compromisos adquiridos" por Cristina Cifuentes.

Así lo manifiesta la secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, tras asistir a la comparecencia hoy de la viceconsejera de Educación no Universitaria, Cristina Álvarez, ante la comisión de Educación en la Asamblea de Madrid.

A juicio de Galvín, la consejería pretende "seguir planificando la atención a las necesidades educativas poniendo parches", puesto que no lo hará de manera integral y con igualdad de criterios "sino centro a centro, en una suerte de mercadeo que poco tiene que ver con la garantía del derecho a la educación de la ciudadanía y el respeto a los derechos del profesorado".

También critica la "continuidad en la tendencia del gobierno anterior en materia de opacidad. Los criterios para la asignación de cupos no están publicados ni son conocidos" por los sindicatos, según Galvín.

"Los criterios presentados no son públicos y no se aplican a todos los centros por igual", además de no recoger los compromisos del acuerdo sectorial, asegura tras la comparecencia.

Según CCOO, entre los criterios presentados hoy por Educación no se mencionan "la necesidad de recuperar los apoyos y refuerzos en Infantil y Primaria; ni tampoco en atención a la diversidad o la disminución del horario lectivo para el profesorado de Secundaria, lo que resulta inaceptable en este momento", según Galvín.

CCOO expresa su "preocupación" porque Educación "no tiene intención de cumplir el Acuerdo Sectorial comprometido hace tan solo cinco meses".

Si así fuera, CCOO advierte que pondrá en marcha "todas las acciones a su alcance, incluso las movilizaciones que sean necesarias, para revertir esta situación de desatención a la educación madrileña y de mala fe con la comunidad educativa", concluye.