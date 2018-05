Iglesias acusa al PNV de buscar excusas para justificar su apoyo a los PGE

Madrid, 23 may (EFE).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado esta tarde que las explicaciones del PNV para votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son excusas para justificar que "ha mentido" al afirmar que no los apoyaría si no se levantaba el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En declaraciones en el Congreso, Iglesias ha dicho que "es terrible sentirse Nostradamus en política" y haber acertado al vaticinar que el PNV iba a apoyar los presupuestos del PP.

"Mi experiencia en el Parlamento me hace ser pesimista respecto de lo que dice el PNV y lo que dice Ciudadanos, y lo que luego hacen", ha señalado.

El secretario general de Podemos cree que la actuación del PNV no puede compararse siquiera con el teatro.

"No entro a juzgar las artes escénicas a las que tengo mucho respeto, ni a compararlas con algo que es mentir. Si el PNV dice que no apoyará los presupuestos si el 155 no se levanta, simplemente ha mentido y no se puede comparar una mentira con el noble arte del teatro", ha afirmado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha coincidido en que el apoyo del PNV a los Presupuestos era "lo esperable", lo que permite al gobierno de Mariano Rajoy encarar "al menos" un año más de gobierno.