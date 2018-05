Pablo Iglesias rechaza las "excusas" del PNV para apoyar los PGE con el 155 vigente y les acusa de "mentir"

23/05/2018 - 19:52

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado las "excusas" que ha ofrecido el PNV para justificar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 a pesar de que todavía sigue vigente en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, y les ha acusado de "mentir".

"Cuando uno dice que no va a apoyar los Presupuestos del PP si hay 155 y luego los apoya, creo que simplemente ha mentido", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la decisión que ha adoptado este miércoles el PNV de permitir con su apoyo que salgan adelante las cuentas públicas, "por responsabilidad".

Iglesias ha sido también preguntado por el argumento que ha ofrecido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, relativo a que su voto favorable evita la apertura de un escenario de inestabilidad que desembocaría casi con toda seguridad en un adelanto electoral, que excitaría al "nacionalismo español más rampante" y beneficiaría principalmente a Ciudadanos.

"Haberlo dicho antes. Si has dicho que no ibas a apoyar los Presupuestos mientras haya 155, tendrás que cumplir tu palabra. Luego uno siempre puede buscar razones o excusas para decir 'donde dije digo, digo diego'", ha criticado.

Asimismo, el líder 'morado' ha señalado que esta decisión ya se veía venir, tal y como él mismo ha manifestado a preguntas de los periodistas al inicio del pleno de este miércoles. "Es terrible en política sentirse Nostradamus pero lo que les he dicho esta mañana ahora a las 18.45 horas se confirma", ha asegurado.

"Esta mañana me habéis preguntado y he dicho: Creo que el PNV va a apoyar los Presupuestos de Rajoy junto con Ciudadanos. He dicho que ojalá el PNV me quite la razón y diga que no, porque decían la verdad cuando señalaron que si había 155 no iban a apoyar los Presupuestos del PP. Esta mañana les dije que mis experiencia en el parlamento me ha hecho ser pesimista", ha ahondado.