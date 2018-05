Salvini defiende a Savona, crítico con el euro, como ministro de Economía

Roma, 24 may (EFE).- El líder de la ultraderechista Liga Norte (LN), Matteo Salvini, defendió hoy la candidatura de Paolo Savona, conocido por sus posiciones antieuro, como ministro de Economía de Italia y aseguró que iría a Europa a "poner en marcha un motor parado".

En un vídeo en su cuenta de Facebook, Salvini afirmó que Savona, de 81 años, "no irá a destruir o dar la vuelta a todo, sino a poner en marcha un motor que está parado. Yo me quiero creer que alguien no quiera a Savona como ministro de Economía".

El abogado Giuseppe Conte, designado por el jefe de Estado, Sergio Mattarella, para formar Gobierno en Italia se reunió hoy con todas las fuerzas parlamentarias antes de cerrar la lista de ministros que va a presentar.

Conte ha sido la figura elegida por el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga para representar a su Gobierno.

La candidatura de Savona para ministro de Economía, que apoya fuertemente la Liga, es la más controvertida entre las que se van barajando por sus posturas contra el euro y Alemania.

Salvini elogió el currículo de Savona, que ya ha sido ministro de Industria (1993-1994) y ha trabajado para el Banco de Italia y la patronal (Confindustria), y del que dijo que será un perfecto interlocutor con "Alemania y Francia para apoyar el derecho de Italia a crecer".

Ante el ajuste de 10.000 millones de euros que la Unión Europea (UE) ha pedido a Italia para 2019, Salvini afirmó que "lo último que necesita el país para crecer son nuevos impuestos" y que "se hará lo contrario" de lo que sugerido Europa.

En su vídeo en Facebook, Salvini también adelantó que estaría honrado de ocuparse de seguridad y de lucha a la mafia y afirmó que 7.000 expulsiones de inmigrantes al año son pocas, ya que se perfila como ministro de Interior.