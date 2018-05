El PNV reconoce que no ha cumplido su palabra y no ha logrado desactivar el 155

Vitoria, 24 may (EFE).- El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha reconocido hoy que su partido "no ha cumplido su palabra" al haber apoyado los presupuestos de 2018 sin haber logrado que el 155 se desactive, porque no calculó bien su capacidad de influir en Gobierno central.

Egibar ha hecho esta reflexión durante su intervención en el pleno de la Cámara vasca en el debate de una iniciativa de EH Bildu en la que se rechazan estas cuentas aprobadas ayer en el Congreso gracias al apoyo del grupo nacionalista.

El portavoz del PNV ha señalado que su partido "se puso a sí mismo la condición" de lograr que se derogase el 155 en Cataluña", pero ha precisado que "nadie más lo hizo".

"El esfuerzo ha sido máximo, la capacidad limitada, no hemos conseguido desactivarlo y si hay que reconocerlo lo reconocemos. Ese es nuestro pecado, es nuestra culpa", ha indicado Egibar, quien no obstante ha defendido el acuerdo alcanzado porque supone inversiones económicas para el País Vasco y la subida de las pensiones.

Previsiblemente, la Cámara de Vitoria rechazará hoy los Presupuestos Generales de 2018 con los votos de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE.