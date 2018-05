Garzón exige la dimisión "inmediata" de Rajoy por "un mínimo de dignidad democrática"

24/05/2018 - 15:13

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha exigido este jueves la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de que la Audiencia Nacional haya condenado al PP al pago de una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama 'Gürtel'.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Garzón ha señalado que "por primera vez" una sentencia ha acreditado la existencia de la 'caja B' del PP, partido, ha destacado, del que ya se considera probado que se benefició de "un sistema de corrupción institucional" y del que ahora se confirma que "manejó dinero negro cuando Rajoy estaba ya al frente de su dirección".

Por ello, el líder de IU cree que si al presidente le quedase "un mínimo de dignidad política, no tendría más remedio que dimitir de forma inmediata". "En cualquier país con una calidad democrática contrastada con un asunto de esta naturaleza e importancia sería prácticamente automático, pero vistas las primeras reacciones de los acólitos de Rajoy en su partido y en el Gobierno parece que están muy alejados de ello", ha comentado.

HAY QUE "PONER PUNTO Y FINAL A ESTA AGONÍA"

En todo caso, Garzón ha asegurado que IU seguirá trabajando para que se consoliden todas las iniciativas políticas que sean necesarias con el fin de "poner punto y final a esta agonía", que impide, a su juicio, la regeneración política y la recuperación económica.

El máximo dirigente de IU aprovecha esta sentencia para "felicitar" a toda la federación de izquierdas y, en especial, a aquellos compañeros que han contribuido de distintas formas, incluso declarando como testigos en la investigación judicial, de esta 'trama Gürtel'".

Garzón recuerda que desde que, a comienzos de 2013, llevaron al PP ante la justicia por los 'Papeles de Bárcenas' saben lo que es "soportar presiones políticas y mediáticas de todo tipo". De hecho, desvela que la dirección del PP llegó a amenazarles con una querella por "haber ofendido al pueblo español".

"Pese a intentarlo, no lograron ni lograrán amedrentarnos ni desviarnos de nuestra obligación de contribuir a destapar una trama de corrupción que cada vez aparece más clara y en toda su amplitud" porque, según apunta, "esto no ha hecho más que empezar". IU está personada como acusación popular no sólo en el caso de los 'Papeles de Bárcenas', sino también en el de la destrucción de los discos duros o el 'caso Lezo'.