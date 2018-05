Pablo Hasél: "El exilio tampoco implica libertad"

Bruselas, 24 may (EFE).- El rapero ilerdense Pau Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, también condenado a prisión como el mallorquín Valtonyc, ha dicho hoy no saber si éste se encuentra en Bruselas, y ha añadido que "el exilio tampoco implica libertad".

Miembros del grupo de apoyo al rapero mallorquín Valtonyc han asegurado hoy en Bruselas que no conocen el paradero del artista, quien hoy debería de entrar en prisión para cumplir la condena de 3,5 años de cárcel que pesa sobre él por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.

Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, fue condenado en febrero de 2017 por la Audiencia Nacional española a 3,5 años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, en una sentencia que ratificó posteriormente el Tribunal Supremo.

El rapero Pablo Hasél ha dicho que "respeta la decisión que ha tomado Valtonyc, si al final se confirma que está exiliado, aunque él todavía no lo ha confirmado, pero el exilio tampoco implica libertad porque implica no estar en su tierra con sus seres queridos".

También condenado a prisión por enaltecimiento de terrorismo e injurias y calumnias contra la Corona e Instituciones del Estado por ensalzar a figuras de miembros de las bandas terrorista ETA y Grapo en su perfil de Twitter, Hasél ha añadido que ésa no es la decisión que él ha tomado porque prefiere seguir en España para "seguir desenmascarando el carácter fascista del Estado".

"Estos juicios son una farsa, ellos necesitan disfrazar su fascismo para decir que esto es un Estado de derecho (...) pero aunque tú demuestres que eso es cierto te acaban condenando igual por injurias y en la sentencia ni siquiera se molestan en demostrar que lo que tú has dicho es falso porque no lo pueden demostrar", ha sostenido Hasél.

Sus declaraciones se han producido en una conferencia sobre la libertad de prensa organizada en las instalaciones de la Eurocámara por el grupo parlamentario de Los Verdes - Alianza Libre Europea y coordinado por la eurodiputada del BNG Ana Miranda.

"La policía, que lleva controlándole supuestamente, y los medios que lo han publicado que nos digan dónde está (...) y cambio mi billete y me quedo un día más, o dos o tres, para verle, que llevamos dos o tres semanas sin verle, no sabemos si está vivo si está muerto, si come o si no come", ha apuntado uno de los miembros del grupo de apoyo de Valtonyc, Mulay Embarek.

"No, Valtonyc no está aquí", ha declarado la organizadora de la conferencia y eurodiputada del BNG, Ana Miranda, justo después de un descanso entre los diferentes grupos del debate, momento en el que Embarek ha asegurado que hoy será un "día histórico" porque "Josep desobedecerá".

El acto, en el que también han participado la activista y periodista Beatriz Talegón, el literato Suso de Toro o el "youtuber" Alex García, entre otros, ha contado con la presencia del exconseller catalán Lluís Puig.