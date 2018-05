Cs: Carmena no puede dejar para el último momento lo que no ha hecho en 3 años

Madrid, 25 may (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha recordado hoy al equipo de Gobierno de Ahora Madrid que no puede hacer en el último momento lo que no ha hecho en tres años y ha censurado que se presenten los presupuestos municipales con seis meses de retraso.

En declaraciones a los periodistas en el lugar del derrumbe de un edificio en el madrileño distrito de Chamberí, Villacís ha recordado que el año pasado el equipo de Gobierno municipal presupuestó en febrero y cerró el año con un 33 por ciento de ejecución presupuestaria en inversiones, con lo que "batió un récord", por lo que, ahora mismo, con seis meses por delante, el porcentaje de ejecución va a ser "irrisorio".

La portavoz de Ciudadanos ha considerado "inaceptable" que Ahora Madrid proponga una subida de impuestos cuando cuenta con más de mil millones de superávit, al tiempo que ha rechazado que un Ayuntamiento "rico" aumente los impuestos a gente que no lo es, porque la recuperación económica no ha llegado a todas las familias.

Ahora Madrid tampoco contempla que el Ayuntamiento de Madrid va a tener que devolver la plusvalía municipal de la gente que ha perdido dinero cuando ha vendido sus casas, según Villacís.

"Muchos ayuntamientos de toda España son conscientes del problema que supone la plusvalía municipal y que van a tener que devolver muchísimo dinero", mientras que "por lo que se ve no está en el ánimo del Ayuntamiento de Madrid devolver ni un euro de lo injustamente cobrado a los ciudadanos", ha indicado.

Además, la portavoz de la formación naranja ha lamentado que "no va a haber prácticamente inversiones" y ha puesto como ejemplo la caída de la dotación prevista para poner en marcha aparcamientos disuasorios con el fin de contribuir a reducir la contaminación y facilitar la movilidad de la ciudadanía.

Desde su punto de vista, los presupuestos municipales para 2018 confirman que Ahora Madrid va a seguir "apuntalando la red clientelar" de entidades afines, atendiendo a las recomendaciones del diputado de Podemos Íñigo Errejón de "construir redes de refugio porque la militancia no vive del aire".

Villacís ha afirmado que las redes afines de Ahora Madrid van a tener "generosas subvenciones" del Ayuntamiento de Madrid que se están "camuflando" como "gasto social".

"Cuando Ahora Madrid habla de subir el gasto social se refiere a subir las subvenciones a sus entidades afines", ha agregado.