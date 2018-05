Rajoy acusa a Sánchez de querer llegar al Gobierno a cualquier precio, incluso pactando con Puigdemont y Bildu

25/05/2018 - 15:46

Asegura que la moción de censura del PSOE va contra la estabilidad y es "mala" para España porque la "debilita" Dice que ha pedido perdón hasta la "saciedad" y añade que intentará que la Legislatura dure cuatro años

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado este viernes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de querer llegar al Palacio de la Moncloa a cualquier precio y con quien sea, incluso pactando con el expresidente Carles Puigdemont, su sucesor Quim Torra o Bildu. Además, ha afirmado que esa iniciativa que los socialistas han registrado ya en el Congreso va contra la estabilidad y es "mala" para España porque lo "debilita claramente".

Así se ha pronunciado en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, arropado por casi todos sus ministros, un día después de la sentencia del 'caso Gürtel' que, aparte de las penas de prisión para Francisco Correa y Luis Bárcenas, incluye la condena al PP a pagar 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de la trama de corrupción.

Rajoy ha advertido de que la moción de censura que ha presentado Sánchez, nada más aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para 2018, "perjudica la recuperación económica". Como ejemplo de ello ha dicho que hoy ha bajado la bolsa y subido la prima de riesgo.

"LESIVA PARA EL FUTURO DE LOS CIUDADANOS"

De la misma manera, ha indicado que esa iniciativa del PSOE viene en un momento de "dificultad" para España por la situación abierta en Cataluña, donde se está aplicando el articulo 155 de la Constitución. "Por tanto, esta moción es mala para España, es mala para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos", ha resaltado.

En este sentido, ha indicado que la moción se hace solo "en interés" del secretario general de los socialistas, que "perdió" las elecciones en diciembre de 2015 y junio de 2016, dejando al PSOE con 84 escaños, la cifra "más baja de diputados que ha tenido" ese grupo parlamentario desde 1977. "Se hace en el único interés del señor Sánchez, quien desde la pérdida de las elecciones está buscando su lugar en la política española", ha reiterado.

Según Rajoy, el único objetivo de esa moción de censura es que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno "a cualquier precio" y "con quien sea". "Todo lo demás es igual", ha exclamado, para precisar que las dos "opciones" del secretario general del PSOE son, en primer lugar pactar con Podemos y Ciudadanos; o, en segundo lugar, "pactar con ERC, con el PDeCAT del señor Puigdemont y del señor Torra", con "Bildu o con Compromis".

"Cualquier gobierno constituido con estos apoyos es inviable, el señor Sánchez lo sabe pero a él le da igual", ha lamentado, al tiempo que exclamaba: "cualquier día pues le veremos pactando con el señor Puigdemont".

INTENTARÁ AGOTAR LA LEGISLATURA

Al ser preguntado si esta situación complica agotar la legislatura y que él mismo sea candidato, Rajoy ha dicho que él es partidario de que las legislaturas duren cuatro años y ha añadido que la iniciativa del PSOE responde a "intereses de partido", no al interés general de los ciudadanos. "En lo que de mi dependa, todas las legislaturas durarán cuatro años porque es bueno, da certidumbre y seguridad", ha manifestado, para agregar que va a intentar que "así sea".

Ante la posibilidad de que la moción debilite el frente constitucionalista ante la situación que hay en Cataluña, Rajoy ha dicho que aún no saben qué pretende hacer Sánchez ni cómo pretende gobernar, por lo que "debilita claramente a España".

A su entender, el líder de los socialistas tendrá que explicar al conjunto de los españoles si llega a algún entendimiento con fuerzas independentistas y "qué está dispuesto a hacer a cambio". "Lo que sí que tengo claro es que esto debilita a España y perjudica claramente los intereses generales de los españoles", ha aseverado.

NO ES UNA SENTENCIA "FIRME"

Además, Rajoy ha subrayado que el PP ya ha anunciado que recurrirá la sentencia de Gürtel que, "no es firme", al tiempo que ha puesto en valor el voto particular que recoge ese fallo, que, según ha destacado, enjuicia acontecimientos que se produjeron en el 2003 en los Ayuntamientos de Pozuelo y de Majadahonda. Según ha resaltado, "nada tiene que ver" su actual Ejecutivo con esos hechos.

También ha dejado claro que la sentencia "no se ha condenado a ningún miembro del Gobierno" que ahora se pretende censurar. Y ha subrayado asimismo que lo que establece la sentencia es una responsabilidad civil del Partido Popular, no penal, porque su formación "no conocía los hechos" como dice la sentencia. Por eso, ha insistido en que "no es verdad" aquello en lo que se fundamenta la moción de censura.

SÁNCHEZ NO TIENE AUTORIDAD MORAL

Rajoy ha afirmado que Pedro Sánchez carece de autoridad moral para presentar esa moción porque el PSOE también tiene abiertos casos de corrupción. "¿Cuándo condenen al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana o cuando se resuelva la sentencia de los ERE va a dimitir?", ha interpelado, para asegurar que la moción "no es la consecuencia de nada sino la excusa de todas las necesidades políticas" del líder del PSOE.

Por todo ello, el jefe del Ejecutivo ha criticado que Sánchez, que "tuvo a España sin gobierno durante nueve meses", vuelva a la "carga y a las andadas", dispuesto a constituir Gobierno "con cualquiera que le de su voto", sin importarle el programa o que le apoyen aquellos partidos que han impulsado el proceso independentistas. "Cualquier día pues le veremos pactando con el señor Puigdemont", ha exclamado.

En cuanto a si cree que hay que volver a pedir perdón, como defienden algunos cargos del PP, ha indicado que lo ha hecho "hasta la saciedad", cuando se conocieron los acontecimientos y después en las Cortes Generales. En su opinión, eso trae "sin cuidado" a los demás porque el "objetivo" es llegar al Gobierno "a cualquier precio, con quien sea".