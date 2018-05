Carmena dice que la segunda víctima del derrumbe en Madrid también era obrero, pero Policía no lo tiene claro

25/05/2018 - 16:17

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado esta mañana que Agustín Bello, el hombre hallado esta mañana sin vida entre kilos de escombros generados por el derrumbe del edificio de la madrileña calle General Martínez Campos, era trabajador de la obra de ese inmueble.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Preguntada por la prensa por si podía confirmar que se tratara de un trabajador, Carmena ha respondido que así era. "Es lo que nosotros sabemos", ha dicho. Luego ha puntualizado que están trabajando en el lugar la Policía y además está abierta una investigación por parte de la Fiscalía especial de accidentes laborales y los dos jueces de instrucción que han llegado para certificar las dos muertes y "esclarecer lo que tenga que esclarecerse".

"Tengamos paciencia. Las cosas bien hechas se tienen que hacer con respeto a las normas, con el necesario tiempo y escuchando a unos y a otros. No nos adelantemos", ha solicitado.

En la misma línea, la concejala presidenta del distrito de Chamberí, Esther Gómez, ha señalado que el Ayuntamiento se centra ahora en las dos personas que "han perdido lamentablemente en este trágico accidente y en ello basamos la solidaridad, reconocimiento y apoyo a todos los amigos". "Todo lo demás será parte de la investigación y vamos a respetar todo el proceso", ha concluido.

POLICÍA MUNICIPAL NO LO VE CLARO

Por su parte, el jefe de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid, Jesús María García Cortijo, ha afirmado que aún se desconoce si la segunda víctima trabajaba o no en las obras de rehabilitación del edificio y que es uno de los elementos de las pesquisas que "está en el aire".

"Hay una declaración del hermano del fallecido --que era jefe de la obra-- y no tenemos elementos para pensar si era trabajador o no. No sabemos si llevaba o no el mono puesto. El llevar el mono no es determinante para saber si era trabajador o no", ha respondido a los medios.

Preguntado por si es legal que la persona fallecida estuviera dentro de la edificación si no era trabajador de la empresa, García Cortijo ha señalado que "en cuanto hay una persona que es el jefe de obra, que es el garante de seguridad del edificio, es ella la que dispone". Y ha aclarado que la obra tenía licencia de demolición y permiso para la reestructuración del edificio.

El hermano del fallecido, Roberto Bello, reconoció el miércoles, en declaraciones a Telemadrid, que era un encargado de la obra y que Agustín acudió a visitarle. "Vino de visita, a saludarme. Le dije: 'espérate aquí'; surgió un problema, fui a solucionarlo y cuando volví a subir fue cuando pasó todo. No hay nada más", explicó el encargado, quien detalló que los pisos que estaban construyendo eran "curiosos, bonitos" y que él iba a hacer de "guía turístico" para enseñárselos a su hermano.