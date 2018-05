Errejón pide a Ciudadanos que no saque la "calculadora" de votos y respalde la moción de censura del PSOE

25/05/2018 - 18:42

Replica a Rajoy que lo que perjudica a España no es la moción, sino que gobierne un partido condenado y un presidente que "miente"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El diputado de Unidos Podemos y candidato de la formación morada a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas, Íñigo Errejón, ha pedido este viernes a Ciudadanos que no saque ahora la "calculadora" de votos y que respalde la moción de censura registrada por el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así se ha pronunciado Errejón en un vídeo publicado en las redes sociales poco antes de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, compareciera en rueda de prensa para anunciar el apoyo "sin condiciones" de su partido a la moción e instara al líder socialista, Pedro Sánchez, a decidir si quiere gobernar en solitario, con 85 diputados, o junto a Unidos Podemos, con 156.

El diputado ha celebrado que por fin el PSOE haya decidido impulsar una moción de censura contra Rajoy, desencadenada por la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel que condena al PP como partícipe a título lucrativo. Ahora "tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo por encima de las siglas, las siglas no se pueden convertir en una trinchera desde la cual hacernos reproches mientras España sigue bloqueada", ha señalado.

Por eso, ha pedido a "todos los grupos políticos" que dejen a un lado sus diferencias y conformen una mayoría en el Congreso para que la moción prospere y se pueda formar "un Gobierno corto de regeneración" que convoque elecciones generales anticipadas. "Es muy importante que todos seamos capaces de ponernos de acuerdo" para acabar con un Gobierno que tiene al frente a "un partido delincuente" y "sustituirlo por el acuerdo entre diferentes", ha insistido.

CORRESPONSABLE DEL BLOQUEO Y DE LA VERGÜENZA

Ante este panorama, Errejón considera que "Ciudadanos no puede sacar la calculadora, no puede decidir sus condiciones democráticas de acuerdo con encuestas, con cálculos de votos o con excusas". En este sentido, ha exhortado a la formación naranja a "tomar una decisión que no es política", sino que es "moral", avisándole de que si mantiene al PP en La Moncloa será "corresponsable del bloqueo y de la vergüenza".

Por último, el diputado de Unidos Podemos ha indicado que los ciudadanos no se pueden acostumbrar a esta situación. Además, ha rechazado el argumento de Rajoy de que la moción de censura es "contra España": "Lo que va contra España, contra los españoles, nuestra moral nuestras instituciones y nuestros bolsillos es que nos gobierne un partido condenado por los tribunales y un presidente que nos miente".