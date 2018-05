Garrido: Encuestas reflejan la coyuntura del instante. Todo es recuperable

Madrid, 27 may (EFE).- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, defiende que las encuestas recientes "reflejan la coyuntura del instante", que no es "nada favorable" para el PP, aunque considera que no están contra las cuerdas porque "todo es recuperable".

Así lo ha asegurado el nuevo presidente autonómico en una entrevista en El País publicada hoy, donde califica de "justa" la sentencia por el caso Gürtel.

"Es justa, porque es tan brutal el daño que se ha causado a la credibilidad del sistema político y del sistema democrático del país, que los responsables tienen que pagarlo con penas acordes", defiende Garrido, quien añade que aunque en esta ocasión afecta a su partido "al final se contamina a todos".

El sucesor de Cristina Cifuentes desvincula la dimisión de la expresidenta con casos de corrupción. Al ser preguntado por la polémica del máster defiende que "Cifuentes se ha ido por un asunto de carácter personal sin relación con su gestión ni con corrupción" y admite que su marcha daña al PP.

Garrido califica de "absolutamente desmesurado y doloroso" el proceso que ha rodeado la renuncia de Cifuentes, que atribuye a fuego "enemigo de la peor especie y de malas personas" por difundir un vídeo, el del supuesto hurto en un supermercado, que legalmente debió haber sido destruido.

De su amiga Cifuentes, dice que es "una persona muy fuerte" y que "superará" su caída.

Además, considera que la "dirección nacional ha hecho lo que tenía que hacer" al poner una gestora al frente del PP en Madrid donde él también era hasta la dimisión de Cifuentes el número dos, al ostentar la secretaría general.

El nuevo candidato a presidir el PP en la región deberá someterse a primarias porque así lo indican los estatutos, pero los plazos dependerán de Génova, señala Garrido, que también deja en manos de la dirección nacional la posibilidad de encabezar la papeleta electoral en la Comunidad.

Por ahora, solo piensa "en gobernar y trabajar" y tiene "un año para hacerlo bien".

Acerca de su nueva tarea al frente del Gobierno regional explica que va a "rebajar el tono" de sus intervenciones respecto a cuando era portavoz y niega que el año que resta de legislatura sea de trámite.

"En una legislatura de cuatro años, uno es el 25%, no creo que nadie en su casa o en su empresa dejara pasar ese tiempo como de transición o sabático", afirma Garrido, quien dice tener una "buena relación" con Ciudadanos, al que critica por pensar en "clave electoral" aunque reconoce que es "imprescindible para gobernar".

"Estoy convencido de que nos vamos a entender", añade en referencia a la formación que lidera Albert Rivera.