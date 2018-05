Ximo Puig: No estamos haciendo cuentas, el riesgo es no hacer nada

Torrent (Valencia), 27 may (EFE).- El president de la Generalitat y secretario general delPSPV-PSOE, Ximo Puig, ha replicado este domingo a quienes alertan de los riesgos para su partido de la moción de censura que no están "haciendo cuentas", y que "el riesgo es no hacer nada" y "mirar hacia el otro lado".

Durante su intervención en la Fiesta de la rosa de Torrent (Valencia), Puig ha destacado que los socialistas están "en la defensa de la Constitución", para que "la honradez y la honestidad estén en España donde se merecen".

Ha aseverado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la ejecutiva federal cuenta con el apoyo y el compromiso "a tope, cien por cien", de los socialistas valencianos a la moción de censura, porque para completar el cambio en la Comunitat Valenciana hace falta un Gobierno "cómplice" en España.

Puig ha indicado que no sabe si ahora se va a producir ese cambio, pero en todo caso el PSOE ha hecho "lo que tenía que hacer", y ha alertado que se puede ser de la ideología que se quiera, pero "lo que no se puede ser es un estafador, ni en la economía ni en la política".

El líder de los socialistas valenciano ha hecho un llamamiento a no hacer "más lenta la agonía", y ha reivindicado que es el momento de que se produzca un "proceso depurativo" y haya cambio de Gobierno de España.

Según ha dicho, presentar la moción de censura era una "obligación democrática y ética" y lo que necesita España en este momento, y los socialistas así lo defienden con un discurso que no está basado "ni en la demagogia, ni en la crispación, ni en el hígado".

"Lo que han hecho Pedro Sánchez y el PSOE ahora es, simplemente, aquello que un partido decente podía hacer en una circunstancia como esta" y aquello que "necesita España", y ha precisado que otros hubieran tenido que tomar decisiones antes.

A su juicio, España se juega, entre otras cosas, "la decencia, la dignidad", y la ciudadanía necesita saber que "nadie, gobierne quien gobierne, le está robando".

Puig ha recordado que en la Comunitat Valenciana "ha pasado de todo", y todavía faltan muchas sentencias judiciales de casos de corrupción por salir, y ha lamentado que el PP no haya sido capaz de adoptar "ninguna decisión de verdad de regeneración política".

A su juicio, si hay una "certeza" es la de que los valencianos no quieren volver atrás, ni a pasar "la vergüenza de unos Gobiernos deshonrados, que además han sido letales para las finanzas de la Generalitat y para los derechos de los ciudadanos".

Ha reivindicado que cuando apareció el caso Gürtel el PSPV-PSOE dijo iba a luchar "hasta el final" para acabar con la corrupción, y ha mostrado su reconocimiento a quienes durante los veinte años de Gobierno del PP, que fueron "muy, muy difíciles", dieron la cara.