Gabilondo (PSOE-M) cree que no hay otra posibilidad democrática que la moción

Fuenlabrada, 28 may (EFE).- El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado hoy en Fuenlabrada que "no hay otra posibilidad democrática" que una moción de censura "constructiva", que "no instrumental", para quitar al presidente del Gobierno, aunque es un asunto que reviste de "mucha complejidad".

"Hay otra posibilidad, que es que el presidente dimita y convoque elecciones, pero si esa posibilidad no se da, y por el momento no vemos que se vaya a dar, no hay otro camino de posibilidad democrática", ha añadido Gabilondo en su visita al Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) de Fuenlabrada.

El portavoz regional del PSOE ha insistido en que la moción 'instrumental' que propone Ciudadanos "no está en ningún artículo de la Constitución" y que la "única" moción que él conoce es "la constructiva", en la que "hay que proponer una alternativa, un candidato y hay que tratar de sumar y aglutinar fuerzas".

Gabilondo también ha avanzado que "tarde o temprano, esto acabará en unas elecciones", aunque cree que "algunos tienen más prisa que otros" -en referencia a Cs nuevamente-, asegurando que "hemos convertido la democracia en demoscopia y, según diga la demoscopia, así de democráticos nos ponemos".

"Yo creo seriamente en la importancia de la demoscopia y de las expectativas electorales, pero esta no puede ser la última razón de lo que hacemos en política o yo estoy muy equivocado", ha recalcado, reiterando que esto es "un síntoma de la crisis en la que estamos, no la crisis, sino la expresión de la crisis de credibilidad".

El portavoz regional ha explicado que la moción de censura es "consecuencia de una sentencia", pero que ésta es consecuencia a su vez "de una actuación, un modo de hacer", que también se ha dado en la Comunidad de Madrid, que "no era uno de los lugares que está al margen de estos procesos sino un foco de referencia".

"Yo no he dicho hasta ahora la palabra corrupción y me la callo, pero algo tiene que ver con todo esto y tampoco identifico quien es el culpable o deja de ser el culpable, de eso se encargan los jueces y se están encargando bastante bien", ha indicado.

"Ahora lo que hay que hacer es ver si se puede construir en torno a esta moción, por lo que hay que ir con esa mentalidad constructiva y veremos que resultados tiene", ha añadido Gabilondo, aunque ha concluido vaticinando que "si alguien pensó iba a ser fácil, estaba muy equivocado, va a ser dificilísima".