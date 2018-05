CC cree que Sánchez "no tiene interés" en aprobar su moción y avisa que no va a prestarse a su "estrategia electoral"

28/05/2018 - 14:17

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, cree que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "no tiene ningún interés" en que su moción de censura contra Mariano Rajoy salga adelante pero, de entrada, ha avanzado al socialista que su partido no va a prestarse a su "estrategia electoral". "El fin no justifica los medios", ha dicho.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Oramas defiende que la moción encabezada por Sánchez no tiene "ninguna posibilidad" de salir adelante y que detrás sólo hay "una estrategia electoral" por parte del PSOE. "Sánchez está 'missing' de la política y ésta es una posibilidad de que la sociedad visualice que es una alternativa de poder, al poder confrontar directamente con el PP, con Pablo Iglesias o con Albert Rivera, e incluso para dar un viaje a los radicales independentistas", ha indicado.

El hecho de que Sánchez no tenga intención de negociar con nadie, ni de decir cuál es su programa de gobierno, ni de cuándo convoca las elecciones evidencia, a su juicio, que el líder socialista "no tiene interés" en que su moción de censura salga adelante, "sino que es más bien un entrar en la política nacional e intentar que se visualice que ellos pueden ser alternativa al PP".

Además, ha apuntado que un Gobierno de Sánchez apoyado en Podemos y los independentistas "radicales" catalanes no sólo va a ser un Ejecutivo "absolutamente inestable", sino que va a llevar al país "al caos", algo a lo que, ha subrayado, Coalición Canaria no va a contribuir.

AUGURA ELECCIONES ANTICIPADAS

"Tenemos sentido de la responsabilidad, y no vamos a hacer la campaña a Pedro Sánchez, pero tampoco vamos a hacer el juego a Rivera", a cuyo partido ha confirmado que tampoco va a apoyar en una posible presentación de una moción instrumental.

En caso de que, como asegura, Sánchez no saque adelante su moción de censura, Oramas sí ha indicado que Rajoy y su Gobierno "tienen un tiempo" y ha augurado que habrá elecciones anticipadas, aunque no sabe cuándo, y que tendrá que haber, además, "un cambio de líderes"."El PP necesita una regeneración profunda y Rajoy es consciente de que tendrá que haber otro candidato en las próximas elecciones", ha concluido.