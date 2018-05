El Síndic vuelve a pedir la "dilucidación" de las cargas del 1-O y la libertad de los presos

Barcelona, 28 may (EFE).- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha vuelto a pedir hoy la "dilucidación" de las cargas policiales durante el referéndum del 1-O, así como la "liberación inmediata" de los presos independentistas y el "restablecimiento completo del autogobierno" catalán, incluido el manejo de las finanzas.

Así lo ha indicado en la sala de prensa del Parlament, donde ha atendido a los periodistas después de reunirse con el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, al que le ha entregado el informe "La vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas en ocasión de la reacción penal a partir del 1 de octubre y la aplicación del 155 de la Constitución Española".

En dicho informe, el Síndic indica que "el 1 de octubre hubo un uso desproporcionado de la fuerza policial", por lo que pide "la dilucidación de las responsabilidades por la violencia utilizada", como relata que también han hecho el Consejo de Europa y las Naciones Unidas.

Asimismo, considera que "el uso abusivo y desproporcionado de la medida cautelar de privación de libertad constituye quizás la vulneración más flagrante de derechos fundamentales que se ha producido".

Es por ello que pide "la liberación inmediata de las personas encausadas por los delitos de rebelión y sedición que se encuentran en prisión provisional mientras no se celebre un juicio con plenas garantías y haya sentencia firme".

"No parece que los jueces instructores hayan tenido en cuenta el carácter extraordinario y subsidiario de la cárcel provisional, ni que hayan ponderado los intereses y los derechos concurrentes", señala el informe.

La Sindicatura dictamina también que "es preocupante que personas que han sido elegidas y que están en posesión de sus derechos políticos no puedan ser candidatas a la presidencia de la Generalitat", en alusión a que la Justicia no haya permitido investir a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, candidatos que quería proponer Junts per Catalunya a la investidura.

Además, el informe critica la aplicación del artículo 155 de la Constitución desde sus inicios, pues "la disolución del Parlament y la destitución del Govern difícilmente se pueden considerar habilitadas" por la Carta Magna.

Critica que las funciones ejecutivas otorgadas recientemente al Tribunal Constitucional (TC) "ha convertido aquello que el TC considera desobediencia a sus resoluciones en la justificación para entrar a controlar actuaciones parlamentarias antes protegidas de injerencias externas".

Esto, según prosigue el texto, "socava los fundamentos más básicos de la democracia parlamentaria y pervierte la esencia misma del derecho penal de las democracias liberales".

El Síndic asegura finalmente que "se deben fortalecer las garantías democráticas que aseguran el ejercicio de derechos y libertades fundamentales", de igual forma que afirma que "los hechos vinculados al conflicto político catalán judicialmente punibles se deben abordar con la mínima intervención penal".

Por eso, pide un "diálogo constructivo" tanto entre las instituciones catalanas y estatales como entre la misma sociedad civil catalana.