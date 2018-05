Hernando (PP) no ve "ambiente" para que triunfe la moción de censura y le pide a Sánchez que la retire

28/05/2018 - 14:50

Avisa a Ciudadanos de que disolver las Cortes ahora haría decaer los Presupuestos y también generaría inestabilidad

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, no ve "mucho ambiente" para que triunfe la moción de censura planteada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente Mariano Rajoy, ya que no aprecia "mucho entusiasmo" de los grupos parlamentarios de la oposición para apoyar este relevo, por lo que, a su juicio, su promotor debería retirarla.

Así lo ha explicado Hernando tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha informado de que la moción se empezará a debatir este jueves y se votará el viernes.

"Evidentemente el PP no la va a apoyar y Ciudadanos ya ha dicho que tampoco. No sé que hará el resto, pero no veo mucho ambiente, salvo en Podemos que parece que ha cambiado de criterio. Me alegro mucho que Pablo Iglesias, después de haber superado ese referéndum que ha hecho sobre su chalé, ahora esté dispuesto a hacer presidente a Pedro Sánchez", ha comentado irónico.

El dirigente 'popular' ha remarcado que esta moción es "un despropósito" porque se basa en "una falsedad", puesto que el Gobierno no ha sido condenado por el caso 'Gürtel', y ha hecho hincapié en que sería "insensato" que un Gobierno apoyado por formaciones independentistas pretendiera aplicar un programa de gobierno con un presupuesto que ha rechazado en el Congreso.

QUÉ ESTA DISPUESTO A CONCEDER SÁNCHEZ

Aunque insiste en que "no ve mucho entusiasmo" en la oposición, salvo en Unidos Podemos, para respaldar a Sánchez, Hernando ha admitido que al Gobierno le preocupa que la moción pueda salir adelante y, sobre todo, en qué condiciones.

"Lo que le preocupa al Gobierno es qué concesiones está dispuesto a hacer Sánchez a los independentistas. ¿Las va a hacer? ¿Y, si no las va hacer, porque ha convocado una moción de censura y dice que va a pedir el apoyo de todos incluso de Bildu?", ha deslizado.

"España no necesita ni mociones ni elecciones", ha concluido Hernando, quien ha apelado a la "responsabilidad" para no generar "inestabilidad" porque eso afectaría negativamente a la economía española y la creación de empleo. "Es improcedente, innecesaria y le pediría al señor Sánchez que la retirada", ha apostillado.

MENSAJES A CIUDADANOS

En este contexto, Hernando ha rechazado "operaciones de salón" de las que algunos pretenden "sacar tajada" y se ha dirigido directamente a Ciudadanos para avisarles de que la convocatoria de elecciones que reclaman haría "decaer" los Presupuestos que el PP acaba de aprobar con su apoyo y el del PNV.

"Hay gente que quiere correr más deprisa o tomar atajos para llegar al poder, están en su legítimo derecho pero se equivocan", ha avisado el portavoz 'popular', convencido de que lo que quieren los ciudadanos es que se pueda aplicar un Presupuesto que es "bueno" para ellos y no "ir a elecciones cada vez que alguien tiene interés porque cree que hay que unas encuestas que le van mejor o peor.

Tras subrayar que "eso es una irresponsabilidad" porque "en democracia, cuando se buscan atajos, al final se acaba pagando", Hernando se ha mostrado convencido de que el Gobierno podría acabar la legislatura aún sin el respaldo de sus socios porque, de hecho, han aprobado distintos asuntos sin su apoyo.

"Estamos en un escenario político sin mayoría absoluta y Ciudadanos tendrá que decidir si lo que quiere es dialogar y construir o destruir. Si lo que quieren es destruir y no aplicar este Presupuesto sería una explicación, pero italianizar España sería un error", ha advertido.