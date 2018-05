Círculo Economía propone elevar el Estatut al rango de norma constitucional

Barcelona, 28 may (EFE).- El Círculo de Economía propone para mejorar el autogobierno elevar el Estatut de Cataluña al rango de norma constitucional, un cambio que implicaría llevar a cabo una consulta, sometiéndola a referéndum en esta comunidad.

Esta es una de las seis propuestas que plantea este influyente 'lobby' empresarial para hacer frente a la "profunda" crisis política que vive España como consecuencia del "problema catalán", que propone abordar con "soluciones técnicas y voluntad política" desde "el absoluto respeto a la legalidad".

"Que no se nos diga que dadas las circunstancias es una tarea difícil. Somos los primeros en reconocerlo. Pero el hecho de que sea difícil no puede ser excusa para no hacer nada", explica el Círculo de Economía en la nota de opinión que ha publicado hoy bajo el título "Propuestas para mejorar el autogobierno de Cataluña y el funcionamiento del modelo territorial del Estado" y que someterá a debate en las jornadas de Sitges (Barcelona), que se celebrarán los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio con la presencia de destacados líderes políticos y empresariales.

El Círculo recuerda que Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene aprobado por referéndum de su ciudadanía su norma constitucional básica, el vigente Estatut.

El origen de esta "anomalía", explica la entidad que preside Juan José Brugera, está en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que enmendó el Estatut de 2006 que habían aprobado los catalanes en referéndum.

"El hecho de que un tribunal enmendara a posteriori la voluntad popular fue sin duda un error político de gran magnitud", asegura el Círculo, que cree que este error permite comprender el amplio malestar social existente en Cataluña, donde una amplia mayoría de ciudadanos -alrededor de dos tercios- quiere votar en una consulta sobre la forma de integración de Cataluña en el Estado.

"Sin responder a esta demanda de consulta el problema político catalán quedará empantanado", advierte el Círculo de Economía, que añade que sin un reconocimiento de Cataluña como comunidad nacional "no será fácil encontrar una salida política estable".

Ante esta situación, la entidad propone "elevar el Estatut al rango de norma constitucional".

De esta manera, el Estatut quedaría despojado de su función de distribución de competencias, que correspondería a la Constitución, pero a cambio permitiría dejar para el Estatut todas las cuestiones internas exclusivas de la comunidad, como la lengua, la educación, la cultura o la administración pública.

La idea del Círculo es convertir el Estatut en una "verdadera constitución nacional, equivalente a la de los estados nacionales de un modelo con rasgos federales como el español", lo que implicaría el reconocimiento nacional que pide una mayoría ciudadana.

El Círculo recalca que este cambio de rango legal del Estatut exigiría llevar a cabo un referéndum en Cataluña. "No es necesaria una segunda consulta a todos los españoles", subraya la entidad, que recuerda que el Estatut sería norma autonómica y, por tanto, sólo lo tendría que aprobar "la comunidad afectada".

La entidad reconoce que una reforma de este tipo puede provocar cierto temor a que "cada unidad territorial haga con su norma lo que le venga en gana, burlando o menospreciando la Constitución", pero este temor "no se tiene que exagerar", remarca el Círculo, ya que la Constitución seguiría siendo el texto de referencia que hay que respetar, bajo pena de nulidad de la norma subordinada.

El 'lobby' catalán recuerda que su propuesta exige "un pacto interno entre todas las fuerzas políticas sobre el contenido del Estatut" y por ello pide al gobierno catalán y al conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias que de forma inmediata pongan en marcha una "comisión para el diálogo político" y la elaboración de un pacto que conduzca a la celebración de una consulta en Cataluña.