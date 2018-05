Elorza (PSOE) cree que ni Cs ni PNV ni los independentistas catalanes buscan "devolver la dignidad a la democracia"

28/05/2018 - 17:02

Cree "inaceptable" que nacionalistas catalanes y vascos "mercadeen" con esta cuestión para lograr "nuevos estatutos o la autodeterminación"

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario de Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado guipuzcoano, Odón Elorza, cree que ni Ciudadanos ni el PNV ni los independentistas catalanes buscan realmente "devolver la dignidad a la democracia", y ha advertido de que jeltzales y la formación naranja "votarán juntos la continuidad de un presidente del Gobierno responsable de la corrupción durante tantos años".

En declaraciones a Europa Press, Elorza ha calificado de "inaceptable" que nacionalistas catalanes y vascos "mercadeen" con esta cuestión para lograr "nuevos estatutos o la autodeterminación", y ha asegurado que los socialistas "no pactarán nada" para desalojar a Mariano Rajoy del Ejecutivo, "y menos si tiene que ver con la legalidad constitucional".

El dirigente del PSOE ha acusado al PNV de "jugar exclusivamente a sus intereses en Euskadi" y de "venderse por un plato de lentejas al PP, aprobando sus Presupuestos". "Al PNV le dan igual determinados valores democráticos, y lo que le ha interesado es negociar 'pasta' con el Partido Popular, dinero a cambio de guardar los principios en el bolsillo", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que los jeltzales "pongan todo tipo de pegas" a la moción de censura de los socialistas y hablen de "precipitación". "Nosotros no vamos a estar callados ante un PNV que va a votar, al parecer, en contra de esa moción de censura a un presidente del Gobierno responsable de la corrupción", ha asegurado.

Será algo, según ha apuntado, que denunciarán "permanentemente estos días y después también". "A ver si el PNV es capaz de explicar a los vascos por qué no vota a favor de una moción de censura presentada por el PSOE a Rajoy. Ellos verán lo que hacen, pero, desde luego, no vamos a estar calladitos ante su posición de apoyar los Presupuestos, de garantizar dos años más de mandato a un presidente del partido de la corrupción y que no voten a favor de la regeneración democrática cuando tienen la oportunidad", ha indicado.

"NO SE PUEDE AGUANTAR MAS"

El miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE ha afirmado que su partido no presenta una moción de censura "para ganar a cualquier precio y a toda costa", sino "porque no se puede aguantar más". "Se han superado todos los límites de la corrupción en España", ha aseverado, para recordar la sentencia por el 'caso Gürtel'.

"Por lo tanto, no vamos a entrar en mercadeos con los secesionistas. No tiene que ver nada una moción de censura para devolver la dignidad a la democracia y a las instituciones en España, con los presos (catalanes), el 155 o de la reforma de los Estatutos de Euskadi o Cataluña", ha advertido.

Odón Elorza ha considerado que nacionalistas vascos y catalanes "están haciendo muy mala cocina porque están utilizando muy malos ingredientes" y, en alusión concreta a los jeltzales, ha señalado que "se han vuelto locos". "Pasan de apoyar a Rajoy por dinero y darle dos años de tranquilidad, a pedir la autodeterminación cuando presentamos una moción de censura por la regeneración democrática. Es inaceptable esa actitud", ha aseverado.

A su juicio, si ésta es la postura del PNV, "mucha gente va a abrir los ojos en Euskadi". "Se trata de que los partidos asuman su responsabilidad y saber de lo que se trata de votar el próximo viernes. Vamos a ver cada grupo parlamentario qué es lo que prioriza, si sus intereses son electorales o realmente limpiar el sistema democrático en España", ha manifestado.

CIUDADANOS

Elorza ha destacado que Ciudadanos mantiene una posición "absolutamente interesada" en esta cuestión y cree "impresentable" que, antes de que el PSOE presentara la censura a Mariano Rajoy, afirmara que esperaría al 11 de junio, cuando se reunía su Ejecutiva Nacional, para tomar una decisión sobre la sentencia de la 'Gürtel', para, después, pedir elecciones anticipadas "inmediatas".

Tras recordar que Pedro Sánchez ha anunciado que está "dispuesto a hablar y negociar la convocatoria de elecciones en un plazo concreto" porque "no se trata de agotar la legislatura", ha explicado que "cada cual se va retratar" con la iniciativa del PSOE y, quienes no la apoyen o "se refugien en la abstención, tendrán un coste electoral las próximas elecciones, sean las que sean y cuando se celebren".