ERC valorará "paso a paso" la situación de Comín si no renuncia a su escaño

Barcelona, 29 may (EFE).- La portavoz del grupo de ERC en el Parlament, Anna Caula, ha explicado hoy que ERC valorará "paso a paso", y en función de las circunstancias concretas, la situación del diputado Antoni Comín, que no renuncia a su escaño y no puede delegar su voto, lo que conlleva perderlo en todas las votaciones.

En rueda de prensa, Anna Caula ha confirmado que la delegación de voto del diputado de su grupo Antoni Comín, que reside en Bruselas (Bélgica), "queda en suspenso" y "no se utilizará", aunque ERC deja la puerta abierta a volverla a plantear en función de las circunstancias.

Caula ha indicado, asimismo, que Comín "mantiene su escaño" y no renuncia al mismo, lo que provocará una situación de pérdida de un voto de ERC en todas y cada una de las votaciones que tengan lugar en el pleno del Parlament.

"Iremos valorando lo que es más oportuno paso a paso, en función de las circunstancias", se ha limitado a afirmar Anna Caula antes de puntualizar que ERC no renuncia a volver a pedir la delegación de voto, puesto que entiende que se trata de "una situación temporal".

Sobre el nombramiento de consellers, la portavoz republicana en el Parlament ha indicado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuenta con el apoyo de ERC al reivindicar "los derechos políticos de nuestros diputados y gobernantes".

Anna Caula ha reprochado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que siga sin publicar el decreto con los nombramientos en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) porque "su obligación es publicarlo, aunque no le gusten los nombres".

Ha admitido, sin embargo, que si persiste el bloqueo y no es posible que exista un Govern efectivo, entonces lo que hará ERC "es volver a analizar la situación".

Por lo que respecta al debate de si en el próximo pleno del Parlament el presidente Quim Torra tiene que someterse ya a una sesión de control o no, Caula ha recordado que "no hay una situación de normalidad, se mantiene el 155, y el presidente no ha recuperado todas las competencias, como evidencia el hecho de que ni siquiera puede publicar un decreto en el DOGC".

Por tanto, ha apuntado, la responsabilidad "la sigue teniendo el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y hay que pedirle a este último que explique" si hay obra de gobierno en la Generalitat o no la hay.

En relación con el uso y colocación de lazos amarillos en el hemiciclo del Parlament, la portavoz del grupo de ERC ha advertido que "estamos bajando el listón de la reivindicación de la soberanía y el respeto al Parlament" si no se permite a los diputados colocar lazos amarillos en los escaños.

"Hay un intento de Ciudadanos (Cs) de utilizar el Parlament como un plató de televisión, y no podemos compartir lo que vimos el otro día, no podemos admitir las formas utilizadas por este partido", ha destacado Anna Caula.