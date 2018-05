Cs registra la comparecencia de Torra y ve "inédito" que no dé explicaciones

Barcelona, 29 may (EFE).- Cs ha registrado hoy la solicitud de comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el pleno del Parlament previsto para la próxima semana ante la posibilidad de que ésta no se produzca por las "reticencias" de los independentistas, lo que a su juicio sería "absolutamente inédito".

En rueda de prensa en el Parlament, el portavoz de Ciudadanos en la cámara, Carlos Carrizosa, ha anunciado esta medida ante la posibilidad de que Torra no se someta a la sesión de control parlamentario en el pleno previsto para la próxima semana, los días 6 y 7 de junio, tal como establece el reglamento, ha recordado.

De hecho, Carrizosa ha afirmado que durante la reunión de hoy de la Mesa y la Junta de Portavoces el letrado mayor del Parlament ha sido "concluyente" al apuntar que la comparecencia del presidente de la Generalitat era "inexcusable".

En este sentido, el dirigente de Ciudadanos ha criticado que los grupos independentistas consideren que su comparecencia "no es pertinente", y que aleguen para justificar este veto que sigue vigente la aplicación del 155 lo que impide, según Junts per Catalunya, ERC y la CUP, "tener todas las facultades desplegadas".

"Torra tiene que comparecer para explicar sus planes de gobierno, que es su primera responsabilidad tras su investidura" como presidente de la Generalitat, ha argumentado.

Carrizosa ha esgrimido, además, que en un sistema parlamentario el presidente debe someterse al control y las preguntas de los diputados, y ha avisado así de que sería "absolutamente inédito" que Torra no comparezca en el pleno previsto para la próxima semana.

El portavoz parlamentario de Cs ha explicado que el presidente de la cámara, Roger Torrent, ha señalado que "valorará" si incluye la comparecencia de Torra cuando convoque formalmente el pleno y, en este sentido, le ha avisado de que debe cumplir con el reglamento del Parlamento y no con los deseos de los independentistas.

Respecto a la renuncia del voto delegado del exconseller y diputado de ERC Toni Comín, Carrizosa ha explicado que su grupo pedirá de nuevo que renuncie al acta.

"Si Comín no vota está incumpliendo la primera de las obligaciones de un diputado, que es votar. ¿Por qué renuncia a votar y no renuncia a su sueldo?. ¿Si renuncia a votar por qué no renuncia a su acta de diputado?", se ha preguntado Carrizosa.

En cuanto a la intención de Torrent de buscar una solución consensuada a la polémica de los lazos amarillos en el hemiciclo, Carrizosa ha insistido en que Ciudadanos defenderá que la exhibición de éstos en la bancada del Govern es una "ofensa a la neutralidad de las instituciones".