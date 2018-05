El Gobierno no publicará el nombramiento de consellers tras un informe que lo avala

Madrid, 29 may (EFE).- El Gobierno ha ratificado hoy a la Generalitat que no publicará el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Quim Torra ya que el informe encargado a los servicios jurídicos del Estado determina que la decisión del president no se ajusta a la legalidad.

Así se lo ha trasladado el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, al secretario del Govern, Víctor Cullel, en una carta en la que defiende el "control de legalidad" que sigue teniendo el Gobierno sobre los actos de la Generalitat a consecuencia del 155.

El Ejecutivo subraya que no puede autorizarse la publicación de la propuesta ya que no tiene viabilidad jurídica y explica que la Abogacía del Estado, en un informe con fecha de ayer, "avala, concreta y desarrolla" las razones del Gobierno para no publicar el decreto.