El M5S no solicitará la destitución de Mattarella y pide elecciones

Roma, 29 may (EFE).- El líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, afirmó hoy que su formación antisistema no presentará en el Parlamento el llamado "acto de acusación" para debatir la destitución del jefe de Estado, Sergio Mattarella, por vetar al euroésceptico Paolo Savona como ministro de Economía.

Di Maio realizó estas declaraciones en un concentración organizada en la ciudad de Nápoles, donde pidió que se convoquen elecciones de inmediato.

El líder del M5S había anunciado en los últimos días que su partido barajaba la posibilidad de iniciar el proceso para analizar la posible destitución de Mattarella por rechazar a Savona, de 81 años, como ministro de Economía para un posible Gobierno entre el Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga.

Pero hoy confirmó que no seguirán adelante, pues no tienen los apoyos suficientes, ya que la Liga no se sumará a esta iniciativa.

El líder de la Liga, Matteo Salvini "no quiere apoyar esta petición, responderá sobre sus actos, pero esta opción ya no está sobre la mesa porque se necesita la mayoría", dijo Di Maio.

El líder "grillino" reconoció que el país atraviesa "una situación política muy difícil" y afirmó que su partido mantendrá "una posición coherente, pero de colaboración con el presidente de la República" para solucionar "la crisis actual".

No obstante, reiteró que no votarán la confianza del Gobierno del economista Carlo Cottarelli, que recibió el lunes el encargo por parte de Mattarella y que ultima desde entonces su lista de ministros.

"No hemos conseguido 11 millones de votos para favorecer un gobierno técnico", valoró, al tiempo que recordó que el M5S fue la fuerza más votada en solitario en los comicios generales del 4 de marzo, con el 32,7 % de los sufragios, insuficientes no obstante para gobernar.

Además, llamó la atención sobre los problemas que en su opinión preocupan a los italianos y dijo que su voluntad, si hubiera nacido el Gobierno con la Liga, era ser ministro "de Empleo y Desarrollo Económico para fomentar el empleo" en ciudades como Nápoles.