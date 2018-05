Borrell no comparte la decisión de Mattarella de vetar al gobierno italiano y cree que reforzará el antieuropeísmo

30/05/2018 - 14:58

El exministro socialista Josep Borrell ha afirmado este miércoles que a él no le ha "acabado de gustar" la decisión del presidente italiano, Sergio Mattarella, de vetar la composición del gobierno que le propusieron la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y está convencido de que reforzará el antieuropeísmo en el país.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Borrell ha reconocido que tal vez Mattarella ha evitado una deriva antidemocrática en Italia pero cree que la lectura que se hará es que "la voluntad democrática no acaba de ser respetada", así que considera que lo que ha hecho "es peligroso".

Así lo ha defendido en una breve intervención durante la presentación del informe 'El Estado de la Unión Europea' 2018 de Fundación Alternativas, que identifica los nacionalismos populistas, el autoritarismo y el proteccionismo como principales amenazas al proyecto europeo.

Matarella vetó el pasado domingo la elección de Paolo Savona como ministro de Economía por sus posiciones contrarias al euro y eso propició la renuncia de Giuseppe Conte, al que la Liga y M5S habían elegido como primer ministro.

Sin embargo, Borrell ha afirmado que este martes tuvo ocasión de leer un manifiesto publicado por Savona y que habría podido suscribir el 80 por ciento, porque dice cosas que llevan tiempo defendiendo los socialistas, como apostar por un Banco Central Europeo (BCE) que se preocupe del crecimiento y no solo de la inflación.

En su opinión, el problema de Italia es cómo salir del estancamiento económico y de unas cifras de desigualdad y de precariedad, "fomentada a veces por partidos progresistas", que ha calificado de auténtica "catástrofe social".

Además, cree que los italianos están viendo que "la virtud no paga", porque Italia ha mantenido su déficit público en el 3 por ciento del PIB que marca la Eurozona y sigue estancada, mientras España lo ha superado y está creciendo. Eso sí, Italia tiene una deuda pública del 110 por ciento del PIB, "una bomba de relojería".

LÓPEZ GARRIDO RESPALDA A MATTARELLA

Sin embargo, el director del informe, el también socialista Diego López Garrido, ha defendido que Mattarella actuó conforme a sus competencias constitucionales y ha hecho "una buena labor" porque Italia puede ser una "amenaza muy preocupante para la UE".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, cree que Mattarella no se comportó así porque no le guste Savona, sino para dar "un mensaje fuerte de que con Europa no se juega".

"Jugarse Europa es jugarse la democracia, se equivocan los que creen que si se acaba Europa van a seguir las democracias nacionales, porque habrá fenómenos muy negativos", ha advertido.