Jóvenes serán pieza clave en las elecciones mexicanas si se deciden a votar

México, 30 may (EFE).- Los 24,3 millones de mexicanos entre 18 y 29 años inscritos en el padrón electoral (27,3 % del total) pueden ser un factor clave en los comicios del 1 de julio, aunque el fantasma de la abstención planea sobre ellos ante la grave crisis política que sufre el país.

"La juventud siente una profunda desconfianza con la política, que asocia con la corrupción. Para muchos jóvenes, la política está vinculada con algo no deseable", explicó hoy a Efe el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez.

Más de 89 millones de mexicanos están llamados a votar en las elecciones del 1 de julio, cuando se elegirá al presidente, al alcalde de Ciudad de México y a quienes ocuparán otros 3.400 cargos públicos.

En las elecciones más grandes del país, y las más costosas, habrá unos 14 millones de mexicanos que no han votado nunca antes, señaló Pérez, por lo que es importante "estimular la formación política".

El papel de los jóvenes "podría ser decisivo", pero el creciente desencanto con la política en México lo lleva a considerar que, en realidad, "van a ser testigos de estas votaciones, no actores".

Para el titular de la Redim, el principal error de los políticos en campaña es la falta de mensajes destinados a los jóvenes, en su lenguaje.

Luis Martínez y Jessica Pichardo tienen 18 años, estudian para Técnico en Criminalística y no saben si van a votar.

"Todavía estoy pensando si sí o no. Y todavía no sé por quién", dijo a Efe Pichardo.

Luis no votará porque afirmó no estar suficientemente informado, pero al próximo mandatario le pidió que "cumpla sus promesas" y sea "leal a su palabra", en un momento en que la ola de violencia y la corrupción han conducido a un severo desencanto ciudadano.

Jessica, que siguió los dos debates entre presidenciales realizados hasta ahora, se muestra preocupada por la inseguridad y pide "más oportunidades" para la juventud.

Juan Édgar Herrera, quien esta semana asistió a un foro de jóvenes con candidatos presidenciales organizado por un importante grupo empresarial, exigió también a los candidatos "congruencia en sus propuestas, honestidad y transparencia".

Estudiante de bachillerato de apenas 18 años, tiene claro que el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) no cambiará las cosas, pues es el causante de los principales problemas del país. "Hay mucho tráfico de influencias y mucho nepotismo; los políticos solo buscan sus propios intereses", lamentó.

Se informa mediante redes sociales, debates y medios de comunicación y reconoce que, muchas veces, las fuentes de información "no son confiables".

Gustavo Guevara, de 27 años, conferenciante y activista de los derechos del colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual, apuntó a Efe que los próximos comicios reflejarán el "hartazgo" de la ciudadanía.

Desde su silla de ruedas, al futuro mandatario le pide igualdad de derechos para todos y atención a grupos vulnerables.

No obstante, su nivel de confianza hacia la política es bajo. "Que (los candidatos) no propongan basados en una falacia, una utopía, sino promesas que puedan realizar", pidió el joven, que todavía no tiene claro su voto.

Los jóvenes consultados coincidieron en preocupaciones y causas -inseguridad, corrupción, transparencia, oportunidades y lucha contra las desigualdades-, mas no con su futuro presidente.

La mayoría no sabe si votará o no lo tiene claro, y solo Juan Édgar confirmó a Efe que votará por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), coincidiendo con un sondeo del diario Reforma que da al candidato Ricardo Anaya 45 % de las preferencias de jóvenes universitarios de tres grandes ciudades -Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara-.

En esa misma encuesta le seguía en intención de voto el líder de los sondeos, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) (21 %) y José Antonio Meade, del PRI (16 %).

No obstante, otro sondeo elaborado por el medio Nación321 arrojó que, sin considerar el 29 % de indecisos, 51 % de los jóvenes de 18 a 36 años preferían a López Obrador.

Las preferencias electorales "tienen que ver con segmentos de población y están bastante colocados por código postal. Los más pobres son más cercanos al mensaje de López Obrador, porque es su realidad cotidiana", explicó Pérez.

Tras varias informaciones en prensa que hablan del voto "decisivo" de los más jóvenes, advierte: "No hay que depositar en los jóvenes algo para lo que no los hemos preparado. Y me parece injusto que se les deposite a ellos la responsabilidad".

Hasta el momento, parece que en estas presidenciales los jóvenes no han detonado un movimiento tan fuerte como el #YoSoy132, surgido en mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana cuando el candidato del PRI y hoy presidente Enrique Peña Nieto fue abucheado por numerosos estudiantes.

No obstante, esta semana estudiantes de la Iberoamericana pidieron en un vídeo titulado "Sin miedo a la Ibero", que ya se ha viralizado, que los aspirantes acudan al centro universitario a "dialogar".