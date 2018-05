Ana Pastor ordena quitar del Diario de Sesiones los adjetivos de "ladrones y carceleros" que Rufián dedicó al PP

30/05/2018 - 19:21

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha ordenado retirar del Diario de Sesiones los adjetivos de "ladrones y carceleros" que el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, ha dedicado este miércoles a los miembros del PP durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Rufián se ha referido de este modo a los 'populares' durante el debate que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que ha instado a dimitir después de que su partido haya sido condenado como partícipe a título lucrativo de las actividades de la trama Gürtel.

Tras invitar a Rajoy a dejar La Moncloa, Rufián ha asegurado que "echar a ladrones y carceleros" es "una obligación", dando a entender que su formación apoyará este viernes la moción de censura presentada por Pedro Sánchez.

Durante el debate ni la presidenta del Congreso ni ningún diputado del PP ha pedido a Rufián que retirara sus palabras. Ha sido después cuando Pastor ha tomado la decisión de ordenar que no parecieran en el Diario de Sesiones.

COBARDES, GORRINOS Y FALANGISTAS

La semana pasada durante del debate de los Presupuestos Generales del Estado, el PP pidió a la diputada del PDeCAT Miriam Nogueras que retirara el apelativo de "cobardes" que les había dedicado por callar "frente a la violencia de los fascistas que en el nombre de España fueron a la playa de Canet a agredir a ancianos que llevaban lacitos" amarillos.

Como la diputada no se retractó, fue Pastor la que ordenó que la expresión no se recogiera en el Diario de Sesiones, y lo mismo hizo en febrero, cuando el diputado de En Comú Joan Mena no accedió a enmendarse por el "gorrinos" que había utilizado para ilustrar la forma en la que, a su juicio, el PP y Ciudadanos "pelean en un charco de barro" para denunciar las "mentiras" del "adoctrinamiento" en las aulas catalanas.

En octubre de 2017 el afectado fue el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, quien vio como Pastor hacía desaparecer el término 'falangista' con el que había calificado el discurso del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en un debate monográfico sobre la situación en Cataluña.