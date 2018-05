Ángel Garrido traslada al Rey su voluntad de trabajar "por Madrid y por España"

30/05/2018 - 19:29

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha trasladado este miércoles a su Majestad el Rey Felipe VI su voluntad de trabajar "por Madrid y por España".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La audiencia, que se celebra de manera tradicional con todos los presidentes autonómicos cuando toman posesión de su cargo, ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela y ha comenzado en torno a las 18 horas. En el primer encuentro ante ambos, ante las cámaras, el Rey se ha interesado por su estado de salud dado que Garrido fue ingresado este fin de semana por un cólico nefrítico.

En declaraciones a los medios de comunicación al término del encuentro, el dirigente autonómico ha incidido en que el Rey tiene "un conocimiento extraordinario y al detalle de muchos asuntos que preocupan y ocupan a la Comunidad". "Yo le he trasladado mi opinión y le he dicho que nosotros vamos a seguir trabajando por Madrid y por España, porque no concibo trabajar por Madrid sino es también por España", ha desgranado.

El presidente regional ha subrayado que Madrid, como centro, tiene "una función integradora", que debe ejercer, así como la obligación de "tender puentes" al resto de autonomías. Además, ha indicado que también le ha trasladado que seguirán tratando de crear empleo, "problema fundamental", y de crecer económicamente, todo ello mejorando los servicios públicos.