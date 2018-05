Rajoy descalifica a Sánchez y su "chantaje": "A España no le conviene que sea presidente del Gobierno"

31/05/2018 - 13:15

Se burla de Sánchez por comprometerse a mantener los PGE del PP y que Podemos se los tenga que "comer con patatas" El jefe del Ejecutivo termina su réplica al líder socialista asegurando: "Y yo voy a seguir siendo español"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de moverse solo por su "ambición" y llevar a cabo un "chantaje" al país bajo la premisa: "la corrupción o yo". Tras señalar que no tiene "ningún proyecto para España", ha afirmado rotundo que al país "no le conviene" que el secretario general del PSOE se convierta en presidente del Gobierno.

"Aquí de lo que se trata es de que el señor Sánchez llegue. Todo lo demás es literatura. Con quién llegue, qué más da. Lo importante es que llegue sin pasar por las urnas. El programa, a quién le importa el programa. Los presupuestos, hasta los del PP", ha resaltado Rajoy en su réplica al candidato socialista durante el debate de la moción de censura del PSOE que se celebra en el Pleno del Congreso.

Por eso, Rajoy se ha preguntado si "alguien puede tomar en serio" a un candidato a la Presidencia del Gobierno que "actúa así", que no tiene "ningún proyecto para España" y cuyos argumentos son "pura ambigüedad". "Sean absolutamente conscientes de lo que van ha hacer porque eso es muy importante", ha espetado a los 350 diputados de la Cámara que se tendrán que pronunciar este viernes sobre la moción socialista.

ACUSA AL PSOE DE "MENTIR" EN EL CONGRESO

Una vez más, Rajoy ha acusado al PSOE de "mentir" en el Congreso porque la sentencia del caso Gürtel, ha subrayado, no condena a "nadie" de su Gobierno ni del Partido Popular y solo fija una responsabilidad civil para su partido como partícipe a título lucrativo.

Rajoy ha hecho hincapié en este "argumento fundamental" porque, según ha dicho, Sánchez pretende "chantajear" al Congreso diciendo: "O corrupción o yo". "Eso se puede hacer por la calle, en un mitin, pero no se puede venir al Parlamento a hacer una afirmaciones y esperar que la otra parte no le exija argumentos que demuestren esas afirmaciones", ha manifestado.

Por eso, ha insistido en que la moción de censura es una "irresponsabilidad" y ha afirmado tajante que a España "no le conviene que el señor Sánchez sea presidente del Gobierno", ya que, a su juicio, su senda conduce a "la ruina" del pasado a la que ya llevaron las políticas socialistas.

"CHOCANTE" GOBERNAR CON LOS PGE DEL PP

El jefe del Ejecutivo ha afeado a Sánchez que hable de estabilidad en el supuesto de que "consiga formar gobierno" cuando sería "el Gobierno más inestable de la historia de España desde el año 1977", algo que, ha proseguido, "saben" también los diputados que van a apoyarle en la moción.

Tras poner encima de la mesa de nuevo los logros del PP estos años, evitando el rescate de España, Rajoy ha bromeado con que Pedro Sánchez esté dispuesto a mantener los Presupuestos del Estado elaborados por el PP si gana la moción de censura. Y en tono burlón, ha afirmado que Podemos, que calificó de "estafa" las cuentas públicas, en ese caso se las tendrá que "comer con patatas".

"Soy incapaz de comprender cómo van a convivir con tamaña monstruosidad, puede ser una pesadilla", ha ironizado el jefe del Ejecutivo, que ha jugado con la expectación sobre el voto del PNV y que éste dependa de que el PSOE sostenga los PGE, que contienen importantes inversiones para Euskadi.

Además, ha criticado que el "daltonismo político" de Sánchez le impida ver la buena situación económica por la que atraviesa España, que crece y crea empleo. "Para usted no existe más que una España negra porque es el único color que percibe", ha censurado, para añadir que "una regla de oro para todo político responsable es evitar los derribos innecesarios". "A nadie se le ocurre predicar el derribo de la cosas que va bien", ha abundado.

El presidente del Gobierno ha acusado a Pedro Sánchez de ser una amenaza para la seguridad y las certidumbres y ha añadido que no saben si "volverá a hundir" al país en "aquella pesadilla" que ya dejaron los socialistas, con más de 3,5 millones de personas en el paro.

"DEL GOBIERNO FRANKENSTEIN AL PROGRAMA FRANKENSTEIN"

Rajoy ha indicado que han pasado del "Gobierno frankenstein al programa frankenstein", que tiene como "único punto" los PGE del PP, algo que, a su juicio, es "no solo chocante, sino verdaderamente notable", máxime cuando en su día esas cuentas públicas "generaban urticaria" a los socialistas. "¿Qué broma ésta? ¿Cree que nos lo podemos tomar en serio?", ha exclamado.

Después, ha asegurado que los própositos del candidato socialista se resumen en las tres 'D': "desmantelamientos, demagogia y despilfarro". A su entender, el programa de Sánchez es un "ejercicio pirotécnico para cubrir este trámite parlamentario" y que se habrá convertido "en humo" antes de que finalice la sesión.

"No tiene ningún programa para España. Nunca ha hablado en claro sobre nada ni dice siempre lo mismo. Es imposible saber lo que piensa", ha manifestado, para acusar a Sánchez de dar "bandazos" según "sople el viento".

Según el presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez "no le importan los españoles sino poner zancadillas" al Gobierno del PP. "No necesito dragones, con los destrozos de ustedes, ya tengo bastantes", ha apostillado, para denunciar de nuevo el "afán" de Pedro Sánchez por llegar a la Moncloa.

"¿CON QUIÉN HABLAR DE CATALUÑA?"

Después de meses de colaboración entre Gobierno y PSOE con el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, Rajoy se ha preguntado si, en caso de que gane la moción, tendrá que hablar de este asunto con sus eventuales socios, ERC y PDeCAT. "¿Con quién habrá que hablar ahora de los asuntos de Cataluña, con usted o con sus socios?", ha interpelado, para exclamar después: "¿Percibe el aroma del absurdo?".

Rajoy ha dicho que no saben "cómo habrá convencido a sus socios" para que le apoyen en la moción de censura pero ha señalado que lo que sí saben es que no será "bueno para España". "Es una moción de censura a los españoles porque no le ha hecho caso a usted en las urnas. Esa es su moción de censura real", ha aseverado, para concluir: "Eso es lo que más me preocupa porque yo voy a seguir siendo español".